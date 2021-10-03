Son dakika: Afganistan Kabil’de cami girişinde patlama! Ölü ve yaralılar var

Görgü tanıkları, saldırının, Mücahid'in birkaç gün önce vefat eden annesinin aynı camide yapılan hatim merasimi sırasında olduğunu bildirdi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Eidgah Camisi girişinde bombalı gerçekleşen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.