Hz. Muhammed’in karikatürünü çizen İsveçli karikatürist Lars Vilks trafik kazasında alev alev yanarak can verdi

ALEV ALEV YANDI

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı. Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi.

Smaland polisi, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

YUMURTALI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İsveç'in güneybatısındaki Karlstad Üniversitesi'nde ifade özgürlüğüyle ilgili konferans veren Vilks, toplantı sırasında bir grubun yumurtalı saldırısına maruz kalmıştı.