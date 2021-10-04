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Hz. Muhammed'in karikatürünü çizen İsveçli karikatürist Lars Vilks trafik kazasında alev alev yanarak can verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.10.2021 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021
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Hz. Muhammed’in karikatürünü çizen İsveçli karikatürist Lars Vilks trafik kazasında alev alev yanarak can verdi

2005 yılında çizdiği karikatürde peygamberimiz Hz.Muhammed'e yönelik alçakça bir çizim yapan İsveçli karikatürist Lars Vilks iki sivil korumasıyla seyahat ettiği aracın bir kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kazada Vilks'i koruyan sivil polislerin de öldüğü belirtildi. Vilks 2007 yılında çizdiği karikatüre ilişkin yaptığı açıklamada İslam dünyasını eleştiriye açık olmamakla da suçlamıştı.

İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazası sonrası yanarak öldü.

İKİ KORUMASIYLA ÖLDÜ

İsveç'in Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Lars Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi. İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornber, yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak iki polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi.

ALEV ALEV YANDI

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı. Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi.

Smaland polisi, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

YUMURTALI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İsveç'in güneybatısındaki Karlstad Üniversitesi'nde ifade özgürlüğüyle ilgili konferans veren Vilks, toplantı sırasında bir grubun yumurtalı saldırısına maruz kalmıştı.

EVİNE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Vilks'in evde bulunmadığı bir sırada pencere camlarını kırarak içeriye benzin döken kişiler perdeyi ateşe vermiş, ancak alevler fazla yayılmadan yangın kendiliğinden sönmüştü. Saldırı üzerine Vilks'in evinde kalmayı düşünmediği, evi değiştirmek istediği, bundan böyle de polisin gözetimi altında bulundurulacağı açıklanmıştı.

EL KAİDE BAŞINA ÖDÜL KOYMUŞTU

Olay sonrası İsveçli karikatürist Lars Vilks bilinmeyen bir adrese götürülerek saklandı. Hz. Muhammed karikatürü çizdiği için başına El Kaide 100 bin dolar ödül koymuştu.

İğrenç ve ahlaksızsın Charlie Hebdo!

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