Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye korkusu! The Economist'ten dikkat çeken analiz
Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de sarsılmaz bir bölgesel güç haline gelmesi art arda analizlere konu oluyor. Savunma sanayisinde attığı güçlü adımların yanı sıra, gerek Doğu Akdeniz’de kurduğu ilişkiler gerekse buradaki haklarına yönelik taviz vermez tutumu oldukça konuşulan Türkiye’nin yeni konumu, bu kez The Economist tarafından ele alındı. İngiliz yayın kuruluşu yayınladığı yeni analizde Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye’ye karşı duydukları korku nedeniyle iş birliği adımları attığını söyledi.
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırma çabalarını sürdüren Yunanistan, geçtiğimiz günlerde Fransa'yla yeni fırkateyn alımı için görüşmelere başlamıştı. Yunan kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Fransa'dan üç adet firkateyn ve üç adet korvet ithalatı için bir anlaşmaya imza atmak üzere ülkeye ziyarette bulunan Yunan Başbakanı Miçotakis, kendisine müttefik arayışında da hız kesmiyor.
"TÜRKİYE KORKUSU İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRIYOR"
Daha önce Ege Denizi'nde Türkiye'nin sürdürdüğü üstünlükten duyduğu rahatsızlıkla, yaşadığı ekonomik dar boğaza rağmen Fransa'dan 18 Rafale savaş jeti alımı yapan Yunanistan, yeni hamlesiyle de donanmasını güçlendirmeye çalışıyor.
Hava savunma sistemlerinin yanı sıra, donanma gücünü de artırmak isteyen Yunanistan'ın bu çabası, İngiliz gündemini süsledi. İngiliz The Economist, yayınladığı yeni analizinde Fransa ile Yunanistan'ın gerçekleştirdiği iş birliği görüşmelerini ele aldı.
İki ülkenin, yeni bir ittifak oluşturabilme umuduyla savunma alanında paslaştığını belirten Economist, bu girişimlerin nedeninin Türkiye korkusu olduğuna yer verdi.
Paris Philhellenic'in kaleme aldığı analizde, Yunanistan'ın bölgesel kaygılarının tüm Avrupa'ya yayıldığı belirtildi. Türkiye'nin tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelmesinin tüm Avrupa'yı tedirgin ettiğini belirten analizde, yeni iş birliği cephelerinin açılmasının Türkiye'ye duyulan korku karşısında bir zorunluluk olduğu yorumu yer aldı.
Miçotakis'in, 28 Eylül'de Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği görüşmede kullandığı "Tarih… bizim birlikte olmamızı istiyor. Coğrafya da öyle" ifadelerini hatırlatan analiz, özellikle Doğu Akdeniz'de kan kaybeden iki ülkenin stratejik savunma paktı gerçekleştirdiğine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ekim ayı kira zammı öncesi son dakika açıklaması! Kira zammı nasıl belirlenir? Ev kiraları neye göre artar?
- Eylül ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Milli maçlar ne zaman? Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hangi kanalda?
- Okul ara tatili ne zaman? 2021-2022 Kasım tatili ayın kaçında yapılacak? Ara tatil kaç gün sürecek?
- POMEM sonuçları için heyecan dorukta! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? PA duyurular!
- 15 bin öğretmen ataması ne zaman? 2021 sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- VGM burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 VGM ortaöğretim ve yükseköğrenim bursu ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Muğla'da deprem mi oldu? 2 Ekim AFAD son depremler açıklaması! Nerede deprem oldu?
- YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? 140 baraj puanı YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...
- A101 2 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu: A101'de bu hafta sonu hangi ürünler indirimli? Sürpriz liste!
- İlhan Daner kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Ünlü oyuncu İlhan Daner filmleri hangileri?
- Hangisi deniz korkusu anlamına gelir?