Son dakika: Ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili gözaltına alındı
Son dakika haberi... Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili 8 yıl sonra döndüğü ülkesinde gözaltına alındı. Haberi Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili duyurdu.
SON DAKİKA: Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, 8 yıl sonra ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alındığını açıkladı.
Garibaşvili düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, Gürcistan'da hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını bildirdi.
(Fotoğrafta Mihail Saakaşvili)
İçişleri Bakanlığının, Saakaşvili'nin Ukrayna'dan Gürcistan'a gelme planlarıyla ilgili önceden bilgi edindiğini aktaran Garibaşvili "Bu süreç tamamen kontrol altındaydı." dedi.
Eski Cumhurbaşkanı'na operasyon yapılması için uygun yerin seçildiği ve böylece gözaltına alındığını aktaran Garibaşvili, "O ceza infaz kurumuna nakledildi." ifadesini kullandı.
BAŞBAKAN NET BİR ŞEKİLDE UYARMIŞTI
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili gazetecilere yaptığı açıklamasında, Ukrayna'daki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, 2 Ekim'de ülkesine dönmesi halinde hemen tutuklanacağını açıklamıştı.
(Fotoğrafta İrakli Garibaşvili)
ESKİ GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI SAAKAŞVİLİ ÜLKESİNE DÖNDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI
Hakkındaki gıyabi tutuklama kararı nedeniyle 8 yıldır yurt dışında bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ülkesine döndüğünü duyurdu.
Saakaşvili, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaştığı görüntülü açıklamasında 8 yıl aradan sonra Gürcistan'a geldiğini belirtti.
Batum'da olduğunu ve artık ülkesine dönme hayalinin gerçekleştiğini aktaran Saakaşvili, "Burayı çok özlüyordum." ifadelerini kullandı.
Yarın ülkede yerel seçimlerin düzenleneceğini hatırlatan Saakaşvili, halkı sandık başına gitmeye ve 3 Ekim'de de Tiflis'in merkezinde toplanarak oylarını "korumaya" davet etti.
Adına gıyabı tutuklama kararı bulunduğu için ülkesine dönerek kendi hayatını ve özgürlüğünü riske attığını vurgulayan Saakaşvili, "Sizden tek bir şey istiyorum, sandığa gidin, korkmayın, her şey bizim için yoluna girecek." diye konuştu.
Bu arada Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Saakaşvili'nin Gürcistan sınırlarından geçmediği belirtildi.
SAAKAŞVİLİ PLANLARINI DEĞİŞTİRDİ
Saakaşvili, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada Gürcistan'a 2 Ekim'de Kiev-Tiflis uçak seferiyle döneceğini açıklamış ve ilgili uçuş biletini de paylaşmıştı.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ise Saakaşvili'nin açıklamasıyla ilgili "Cevap basit, ona devlet cevap verecek. Saakaşvili topraklarımıza girer girmez, ayak basar basmaz, anında tutuklanacak ve hapse gönderilecek." demişti.
SAAKAŞVİLİ 2013'TEN BU YANA ÜLKESİNE DÖNEMİYOR
Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.
Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.
Daha sonra Ukrayna'ya giden Saakaşvili'ye dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.
Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.
26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.
Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.
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