Son dakika: Ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili gözaltına alındı

Yarın ülkede yerel seçimlerin düzenleneceğini hatırlatan Saakaşvili, halkı sandık başına gitmeye ve 3 Ekim'de de Tiflis'in merkezinde toplanarak oylarını "korumaya" davet etti.

Adına gıyabı tutuklama kararı bulunduğu için ülkesine dönerek kendi hayatını ve özgürlüğünü riske attığını vurgulayan Saakaşvili, "Sizden tek bir şey istiyorum, sandığa gidin, korkmayın, her şey bizim için yoluna girecek." diye konuştu.

Bu arada Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Saakaşvili'nin Gürcistan sınırlarından geçmediği belirtildi.