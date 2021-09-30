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Yapay zeka yine devrede! Yağmur 2 saat içinde tahmin edilebilecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2021
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Yapay zeka yine devrede! Yağmur 2 saat içinde tahmin edilebilecek

Yapay zeka ile gelecek 2 saat içinde yağmur yağıp yağmayacağının tahmin edilebileceği öne sürüldü. Bu sistemin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini zaltması yönünde güçlü bir araç olabileceği iddia edildi.

BBC'de yer alan habere göre, Google'a ait London AI lab DeepMind ve Exeter Üniversitesinden bilim insanları, anlık tahmine yönelik "Al" adlı sistemi geliştirmek üzere Birleşik Krallığın meteoroloji kurumu Met Office ile iş birliği yaptı.

Geleneksel yöntemlerde karmaşık denklemler kullanıldığı ve genellikle 6 saat ile 2 hafta arasında bir süre için tahminde bulunulduğu, buna karşın "AI" sisteminin kritik fırtınalar ve seller dahil olmak üzere daha doğru kısa vadeli tahminler yapabildiği belirtildi.

Met Office'den Niall Robinson, "Aşırı hava koşullarının can kaybı da dahil olmak üzere feci sonuçları var ve iklim değişikliğinin etkilerinin gösterdiği gibi bu tür olaylar daha yaygın hale gelecek." dedi.

Robinson, bu nedenle daha kısa vadeli hava tahminlerinin insanların güvende kalmasına yardımcı olacağını ifade etti.

2016'dan 2018'e kadar Birleşik Krallık radar haritalarını kullanarak yaygın yağış modellerini öğrenen sistem, 2019'daki haritalarda test edildi ve Met Office uzmanları tarafından vakaların yüzde 89'unda doğrulandı.

Nature dergisinde yayınlanan araştırma raporunda, "Meteorologlar, 'AI' yaklaşımını rakip yöntemlere önemli ölçüde tercih etti." ifadesine yer verildi.

Bu sistemin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltacağını belirten DeepMind'dan kıdemli bilim insanı Shakir Mohamed de denemelerin daha çok yeni olduğunu ancak AI'ın güçlü bir araç olabileceğini kaydetti.

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