Türk İHA’ları İsrail’i korkuttu! Bize silebilirler

İSRAİL KÜRESEL SAHNEDEN SİLİNEBİLİR

İsrail şimdiye kadar MTCR yönergelerini katı bir şekilde izlemeye devam etti ve sonuç olarak ihracat için daha az yetenekli sistemler geliştirdi. En iyi örnek, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan Heron TP'nin yükünün yarısından daha az olan 450 kg'lık bir yük kapasitesine, sahip İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) Heron TP-XP'dir.