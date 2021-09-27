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Osmanlı padişahlarına ait! Görünce çok şaşıracaksınız

İngiltere'deki müzayede evi Christie's, 1600'lü yıllardan kalma 6 Osmanlı padişahına ait portrelere 800 bin ila 1 milyon 200 bin pound değer biçtiğini ve satışa sunulacağını duyurdu. Öte yandan portrelere dair şaşırtan gerçeklerde ortaya çıktı. İşte haberin detayları ve Osmanlı Padişahları hakkında ilk kez duyacağınız gerçekleri içeren galerimiz...

Giriş Tarihi: 27.09.2021 23:39 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 23:58
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Osmanlı padişahlarına ait! Görünce çok şaşıracaksınız

İngiltere'de bulunan Christies adlı müzayede evi, 6 Osmanlı padişahına ait portrenin satışa sunulacağını açıkladı.

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Osmanlı padişahlarına ait! Görünce çok şaşıracaksınız

28 Ekim'den itibaren satışa açılacak olan portreler için 800 bin ila 1 milyon 200 bin pound arasında değer biçildi. Yağlıboya yöntemiyle yapılan tablolarda I. Bayezid, İsa Çelebi, I. Mehmet, I. Selim ve II. Selim'in portreleri yer alıyor.

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Osmanlı padişahlarına ait! Görünce çok şaşıracaksınız

Müzayede evinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, portrelerden "16. yüzyılda Osmanlı ve Avrupa arasındaki en ilgi çekici ve etkili kültürel alışverişlerden birinin görkemli bir yansıması" olarak bahsedildi.

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Osmanlı padişahlarına ait! Görünce çok şaşıracaksınız

ŞAŞIRTAN DETAYLAR

1600'lü yıllardan kalma portreler, 1579'da Venedik'te Osmanlı Sadrazamı Sokollu Mehmed Paşa'nın isteğiyle üretilmeye başlandı.

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Osmanlı padişahlarına ait! Görünce çok şaşıracaksınız

VENEDİK'TEN İSTANBUL'A YOLCULUK

Venedik'te hazırlanan portreler daha sonra aynı yıl eylül ayında İstanbul'a gönderildi.