Osmanlı padişahlarına ait! Görünce çok şaşıracaksınız

28 Ekim'den itibaren satışa açılacak olan portreler için 800 bin ila 1 milyon 200 bin pound arasında değer biçildi. Yağlıboya yöntemiyle yapılan tablolarda I. Bayezid, İsa Çelebi, I. Mehmet, I. Selim ve II. Selim'in portreleri yer alıyor.