27 Eylül 2021, Pazartesi
Osmanlı padişahlarına ait! Görünce çok şaşıracaksınız
İngiltere'deki müzayede evi Christie's, 1600'lü yıllardan kalma 6 Osmanlı padişahına ait portrelere 800 bin ila 1 milyon 200 bin pound değer biçtiğini ve satışa sunulacağını duyurdu. Öte yandan portrelere dair şaşırtan gerçeklerde ortaya çıktı. İşte haberin detayları ve Osmanlı Padişahları hakkında ilk kez duyacağınız gerçekleri içeren galerimiz...
Giriş Tarihi: 27.09.2021 23:39 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 23:58
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