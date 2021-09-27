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İsrail Başbakanı Naftali Bennett BM kürsüsünden İran'ı tehdit etti: Kırmızı çizgileri aştınız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett BM kürsüsünden İran’ı tehdit etti: Kırmızı çizgileri aştınız

BM kürsüsünde konuşan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran’ın nükleer programında "tüm kırmızı çizgileri" aştığını belirterek, İsrail'in İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran'ın Orta Doğu'ya "nükleer bir şemsiye" altında hükmetmeye çalıştığını ifade ederek, İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurmak için daha uyumlu bir uluslararası çaba çağrısında bulundu.

İRAN'A TEHDİT!

İran'a karşı İsrail'in kendi başına hareket edebileceği sinyalini veren Bennett, "İran'ın nükleer programı bir dönüm noktası oldu ve bizim hoşgörümüz de öyle. Kelimeler santrifüjlerin dönmesini durdurmaz" dedi.

"İRAN KRİTİK NOKTADA"

Bennett, "İran'ın nükleer silah programı kritik bir noktada. Tüm kırmızı çizgiler aşıldı, denetimler göz ardı edildi" dedi.

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