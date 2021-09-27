İsrail Başbakanı Naftali Bennett BM kürsüsünden İran'ı tehdit etti: Kırmızı çizgileri aştınız
BM kürsüsünde konuşan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran’ın nükleer programında "tüm kırmızı çizgileri" aştığını belirterek, İsrail'in İran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran'ın Orta Doğu'ya "nükleer bir şemsiye" altında hükmetmeye çalıştığını ifade ederek, İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurmak için daha uyumlu bir uluslararası çaba çağrısında bulundu.
İRAN'A TEHDİT!
İran'a karşı İsrail'in kendi başına hareket edebileceği sinyalini veren Bennett, "İran'ın nükleer programı bir dönüm noktası oldu ve bizim hoşgörümüz de öyle. Kelimeler santrifüjlerin dönmesini durdurmaz" dedi.
"İRAN KRİTİK NOKTADA"
Bennett, "İran'ın nükleer silah programı kritik bir noktada. Tüm kırmızı çizgiler aşıldı, denetimler göz ardı edildi" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı?
- Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...
- Son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullar uzaktan eğitime geçecek mi? İlkokul, ortaokul, liselerde...
- YKS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi YKS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?
- KPSS branş bazında sıralamalar son dakika! ÖSYM 2021 KPSS lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?
- O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jürileri kimlerdir?
- aof.anadolu.edu.tr: AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2021-2022 AÖF ders seçimi ekle/sil kayıt yenileme nasıl yapılır?
- Süre uzatıldı! ATA AÖF kayıt yapamayanlar dikkat! 2021 ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?
- En düşüğü 2.472 TL olacak! 2022 başında tüm maaşlar artacak! SSK Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı maaşları…
- Hakim savcı kura sonuçları atama yerleri 2021! HSK Hakim savcı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
- Merkür retrosu 2021 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir?
- KYK yurt sonuçları 27 Eylül Pazartesi! KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı mı?