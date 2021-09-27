İsrail Başbakanı Naftali Bennett BM kürsüsünden İran’ı tehdit etti: Kırmızı çizgileri aştınız

İRAN'A TEHDİT!

İran'a karşı İsrail'in kendi başına hareket edebileceği sinyalini veren Bennett, "İran'ın nükleer programı bir dönüm noktası oldu ve bizim hoşgörümüz de öyle. Kelimeler santrifüjlerin dönmesini durdurmaz" dedi.

"İRAN KRİTİK NOKTADA"



Bennett, "İran'ın nükleer silah programı kritik bir noktada. Tüm kırmızı çizgiler aşıldı, denetimler göz ardı edildi" dedi.



