ABD'den İsrail için Demir Kubbe hava savunma sistemi kararı
ABD’de Temsilciler Meclisi, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemini yenileyebilmesi için 1 milyar dolarlık askeri yardım fonunu ezici çoğunlukla onayladı. Öte yandan Kongre Araştırma Servisi'nin geçen yıl yayınladığı raporuna göre, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD'den en fazla dış yardım alan ülke olan İsrail’in ABD’den geçtiğimiz sene Demir Kubbe için 1,65 milyar dolar yardım aldığı belirtildi.
ABD hükümeti dün 3 Aralık'a kadar finanse edecek geçici bütçe ve ülkenin borçlanma limitini yükseltecek yasanın görüşüldüğü oturumda, İsrail'in "Demir Kubbe" füze savunma sistemini yenileyebilmesi için ek finansman gündeme gelmiş, İsrail'in "Demir Kubbe" savunma sisteminin yenilenmesi için ek finansman sağlamak için getirilen hükme itiraz edilmişti.
Bunun üzerine İsrail'e yapılacak 1 milyar dolarlık Demir Kubbe yardımı geçici bütçe metninden çıkarılmıştı.
Temsilciler Meclisinde bugün yapılan oylamada ise, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini yenileyebilmesi için 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu 420'ye 9 oy ile onaylandı. Ezici çoğunlukla onaylanan tasarı Senato'ya gönderilirken, Senato'da ne zaman oylanacağı ise henüz bilinmiyor.
"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ AMERİKA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN BİR ZORUNLULUK"
Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi, "Bugün tahsis edilen fon, bu desteği sürdürüyor ve güçlendiriyor. Bu tasarının geçişi, Kongre'de İsrail için iki taraflı ve iki meclisli bir temelde büyük birliği yansıtıyor. İsrail'e güvenlik yardımı hayati önem taşıyor, çünkü İsrail'in güvenliği Amerika'nın güvenliği için bir zorunluluk" dedi.
Kongre Araştırma Servisi'nin geçen yıl yayınladığı raporuna göre, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD'den en fazla dış yardım alan ülke olan İsrail'in ABD'den geçtiğimiz sene Demir Kubbe için 1,65 milyar dolar yardım aldığı belirtildi.
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