ABD’den İsrail için Demir Kubbe hava savunma sistemi kararı

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ AMERİKA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN BİR ZORUNLULUK"



Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi, "Bugün tahsis edilen fon, bu desteği sürdürüyor ve güçlendiriyor. Bu tasarının geçişi, Kongre'de İsrail için iki taraflı ve iki meclisli bir temelde büyük birliği yansıtıyor. İsrail'e güvenlik yardımı hayati önem taşıyor, çünkü İsrail'in güvenliği Amerika'nın güvenliği için bir zorunluluk" dedi.