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Son dakika: Carles Puigdemont İtalya'da gözaltına alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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Son dakika: Carles Puigdemont İtalya’da gözaltına alındı

Son dakika... Avrupa Parlamenteri ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont, İtalya'da gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Avrupa Parlamenteri ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont, İtalya'da gözaltına alındı.

Puigdemont, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olmasına rağmen, dokunulmazlığı geçen temmuz ayında kaldırılmıştı.

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