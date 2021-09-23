Apple’dan Facebook’a açık tehdit!

Benioff, Facebook'la ilgili haberler üzerine CNN'e yaptığı açıklamada, "Facebook'un dünyayı nasıl etkilediğine bakın: siyasi süreçlerden, iklim krizine ve pandemiye tüm önemli başlıklarda sorunlar güvensizliğe dayanıyor ve bu güvensizliği sosyal medya şirketleri yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Facebook'u daha önce de eleştiren ve Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'in değeri 1 trilyon dolara yaklaşan imparatorluğunun bölünmesi gerektiğini ifade eden Benioff, ABD Kongresini, Facebook'un dezenformasyon problemiyle mücadele etmeye çağırdı.