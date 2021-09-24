ABD’de Çin’e karşı Dörtlü Liderler Zirvesi! Hindistan, Japonya ve Avustralya katıldı

HİNDİSTAN: AŞI GİRİŞİMİMİZ HİNT-PASİFİK ÜLKELERİNE BÜYÜK ÖLÇÜDE YARDIMCI OLACAK



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dörtlü ortaklığın ilk olarak 2004 tsunamisinden sonra Hint-Pasifik bölgesinin rahatlaması amacıyla bir araya geldiğine değinerek, bugün dünyanın pandemi ile savaştığı bir dönemde dört ülkenin yine birlikte olduğunu söyledi.

Modi, "Aşı girişimimiz Hint-Pasifik ülkelerine büyük ölçüde yardımcı olacak" dedi.

Modi yaptığı açıklamada, Dörtlü Liderler zirvesindeki ortaklığın küresel iyilik için güç olacağından emin olduğunu belirterek, "Hint-Pasifik bölgesine ve dünyaya barış ve refah getireceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Modi ayrıca, ortaklığın 4 ülkenin ortak demokratik değerleri ve olumlu yaklaşımı ile ilerleyeceğini söyledi. Modi görüşmeden sonra sosyal medya hesabında yaptığı bir açıklamada ise "Joe Biden ile olağanüstü bir toplantı yaptık. Biden'ın kritik küresel meselelerdeki liderliği övgüye değer. Hindistan ve ABD'nin farklı alanlardaki işbirliğini nasıl daha da genişleteceğini, Covid-19 ve iklim değişikliği gibi temel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte nasıl çalışılacağını tartıştık" ifadelerini kullandı.