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Dışişleri Bakanlığından Rusya'ya geçmiş olsun mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
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Dışişleri Bakanlığından Rusya’ya geçmiş olsun mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nda düşen bir uçakta yaşamını yitiren 6 kişi için başsağlığı açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta bulunan 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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