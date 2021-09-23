Dışişleri Bakanlığından Rusya’ya geçmiş olsun mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Habarovsk bölgesinde düşen bir uçakta bulunan 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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