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İngiltere ve Fransa arasındaki krizde yeni perde! İngiltere Başbakanı Johnson'dan zehir zemberek açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.09.2021
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İngiltere ve Fransa arasındaki krizde yeni perde! İngiltere Başbakanı Johnson’dan zehir zemberek açıklama

ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS anlaşmasının ardından Fransa'nın öfkesi dinmiyor. Fransa söz konusu anlaşmada İngiltere'nin sinsilik yaptığını belirterek defaatle İngiliz hükümetini hedef almıştı. İngiltere Başbakanı Johnson ilk etapta yapıcı açıklamalar yapsa da bugün Fransa'ya zehir zemberek ifadelerle cevap verdi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, İngiltere-ABD-Avustralya arasındaki AUKUS Paktı'na tepki gösteren Fransa'ya destek vermiş, Fransa da yaşananları ihanet olarak değerlendirerek 'sırtımızdan vurulduk' demişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı son açıklamalar ise kavgayı daha da kızıştıracağa benziyor...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Paris yönetiminin, Avustralya'nın Fransa'yla olan Denizaltı anlaşmasını iptal ederek İngiltere ve ABD ile yeni bir anlaşmaya varmasıyla ilgili öfkesini aşması gerektiğini söyledi.

Johnson, Washington ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransızca kelimeler de kullanarak söylemek istediği şeyin, "dünyadaki en değerli dostlarından bazılarının tüm bunları anlaması ve kendisini rahat bırakması" olduğunu söyledi.

Anlaşmanın temelde küresel güvenlik için bir adım olduğunu savunan Johnson, AUKUS anlaşması hakkında "Omuz omuza duran 3 fikirdaş müttefikin teknoloji paylaşımı için yeni bir ortaklık kurmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

İngiliz Başbakanı, kimseyi itmeye çalışmadıklarını, örneğin anlaşmanın Çin'e karşı olmadığını, sadece bu 3 ülke arasındaki bağları ve dostluğu artırmak istediklerini öne sürdü.

AVUSTRALYA, ABD VE İNGİLTERE ARASINDAKİ AUKUS ANLAŞMASI

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

İngiltere’den Fransa açıklaması İNGİLTERE'DEN FRANSA AÇIKLAMASI

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