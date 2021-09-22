İngiltere ve Fransa arasındaki krizde yeni perde! İngiltere Başbakanı Johnson’dan zehir zemberek açıklama

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Paris yönetiminin, Avustralya'nın Fransa'yla olan Denizaltı anlaşmasını iptal ederek İngiltere ve ABD ile yeni bir anlaşmaya varmasıyla ilgili öfkesini aşması gerektiğini söyledi.

Johnson, Washington ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Fransızca kelimeler de kullanarak söylemek istediği şeyin, "dünyadaki en değerli dostlarından bazılarının tüm bunları anlaması ve kendisini rahat bırakması" olduğunu söyledi.