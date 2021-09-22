Son dakika: ABD’den flaş COVID-19 aşı açıklaması: 500 milyon doz

ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) daha yakından çalışmak için yeni bir ortaklık kurduğunu duyuran Biden, "Tüm dünyayı belli prensipler etrafında toplamalıyız. Aşıları satmamalı, bağışlamalıyız ve bu bağışlarda siyasi bir amaç olmamalı." ifadesini kullandı.

Biden, Güney Afrika'da da 500 milyon dozdan fazla Johnson and Johnson Kovid-19 aşısının üretileceğini ve bu aşıların Afrika ülkelerine dağıtılacağını bildirdi.