Son dakika: ABD'den flaş COVID-19 aşı açıklaması: 500 milyon doz
Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, düşük ve orta gelirli ülkeler için 500 milyon doz daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışlayacaklarını duyurdu. ABD'nin satın alacağı aşının BioNTech/Pfizer aşısı olduğunu belirtildi. Öte yandan 2019 yılının Aralık ayında başlayan küresel salgında, bugüne kadar 670 binden fazla ABD vatandaşının hayatını kaybetti.
New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantıları kapsamında, Biden'ın ev sahipliğinde, "Küresel Kovid-19 Zirvesi: Pandemiyi Bitirme ve Gelecektekilere Hazırlık İçin Yeniden İnşa" adı altında çevrim içi zirve gerçekleştirildi.
BIDEN: GELECEK PANDEMİLERE HAZIRLANMALIYIZ
Biden, burada yaptığı konuşmada, dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya işaret ederek, "Kovid-19'u yenmek için birlikte çalışmamızdan ve gelecek pandemilere hazırlıklı olmaktan daha acil bir şey yok." görüşünü paylaştı.
ABD'DE 670 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yönetiminin, aşı üretimini artırma, aşı bağışlama ve oksijen krizi noktasında ciddi adımlar attığına dikkati çeken Biden, ABD'nin Kovid-19'a 670 binden fazla, dünyanın ise 4 buçuk milyon kurban verdiğini kaydetti.
"AŞILARI SATMAMALI, BAĞIŞLAMALIYIZ"
Joe Biden, ülkesinin, şu ana kadar 100'den fazla ülkeye 160 milyon doz aşı bağışladığını vurgulayarak, "ABD, düşük ve orta gelirli ülkelere bağışlamak üzere 500 milyon doz daha Pfizer aşısı satın alacak. Bu dozlar, gelecek yıl bu zamana kadar ülkelere gönderilmiş olacak." açıklamasında bulundu.
ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) daha yakından çalışmak için yeni bir ortaklık kurduğunu duyuran Biden, "Tüm dünyayı belli prensipler etrafında toplamalıyız. Aşıları satmamalı, bağışlamalıyız ve bu bağışlarda siyasi bir amaç olmamalı." ifadesini kullandı.
Biden, Güney Afrika'da da 500 milyon dozdan fazla Johnson and Johnson Kovid-19 aşısının üretileceğini ve bu aşıların Afrika ülkelerine dağıtılacağını bildirdi.
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