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İngiltere Başbakanı Johnson'dan Fransa açıklaması | Fransa - İngiltere gerilimi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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İngiltere Başbakanı Johnson’dan Fransa açıklaması | Fransa - İngiltere gerilimi!

Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa ile ilişkilerin son derece önemli olduğunu söyledi. Avustralya'nın Fransa ile yaptığı nükleer enerjili denizaltı inşası anlaşmasından çekilip İngiltere ve ABD ile anlaşması, Fransa - İngiltere ilişkilerini germişti.

İngiltere, ABD ve Avustralya arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının ardından, Fransa Savunma Bakanı İngiliz mevkidaşıyla yapacağı görüşmeyi iptal etmişti.

Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılar inşa etmek için Aukus anlaşmasını imzalamasından ve Fransa ile yaptığı sözleşmeden çekilmesi Paris'te büyük tepkiyle karşılandı. Söz konusu durum İngiltere ve Fransa'nın arasını gerdi.

İNGİLTERE: ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa'nın anlaşmadan endişe edecek bir şeyi olmadığını söyledi.

AVUSTRALYA: PİŞMAN DEĞİLİZ

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise, Avustralya, ABD ve İngiltere arasında imzalanan yeni güvenlik anlaşmasının ardından, Fransa ile 90 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal etme kararından pişman olmadığını söyledi.

Avustralya'nın stratejik çıkarlarını koruması gerektiğini vurgulayan Morrison, ''Avustralya'nın ulusal çıkarlarını ilk sıraya koyma kararından pişman değilim. Asla olmam.'' ifadelerini kullandı.

FRANSA, AVUSTRALYA'YI ''İHANETLE'' SUÇLAMIŞTI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya'nın anlaşmayla ilgili iptal planlarını Paris'e, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un, 16 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile sanal ortamda açıklama yapmasından bir saat önce anlattığını söylemişti.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren ve "sırtımızdan vurulduk" diyen Le Drian, France 2'ye yaptığı açıklamada "Gerçek bir ittifakta birbirinizle konuşursunuz, bir şeyleri saklamazsınız, karşı tarafa saygı duyarsınız ve bu yüzden bu, gerçek bir krizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya'nın, ABD ve İngiliz teknolojisiyle en az sekiz nükleer enerjili denizaltı inşa etme planını açıklayarak Fransız Naval Grubu ile 2016'da yaptığı 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 66 milyar ABD doları) tutarındaki geleneksel denizaltı filosu inşasından vazgeçmesine sert tepki veren Fransa, Canberra Büyükelçisini istişarede bulunmak üzere geri çağırmıştı.

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