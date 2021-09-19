Pentagon’dan Kabil itirafı: Sorumluluğu üstleniyorum

'SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM'

Pentagon Sözcüsü John Kirby'nin basın toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan McKenzie, soruşturmanın sonucunu açıklarken, "Komutan olarak bu saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyorum" diye konuştu. McKenzie sözlerine şöyle devam etti: "Saldırıda hedef alınan araçtakilerin ya da ölenlerin DEAŞ/H ile bir bağlantısı yok ya da ABD güçlerine doğrudan bir tehlike arz etmiyordu. Bu saldırı, kuvvetlerimize ve tahliye ettiğimiz sivillere yönelik tehlikeyi anında engellemek içindi. En içten özürlerimi iletiyorum. Kurbanların aileleri için bir telafi düşünüyoruz." ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de 'korkunç hata'dan ötürü özür dileyen yazılı bir açıklama yaptı.