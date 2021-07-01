Donald Trump'tan ABD halkı ve Joe Biden'a mesaj! "ABD yok oluyor"

Biden'ın 5 aylık yönetimi boyunca Amerikalıları savunmasız bıraktığını iddia eden Trump, Teksas'ın federal yönetimin eksikliğini kapatmak için eyalet bütçesinden harcama yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Trump, "Bu sınıra bakın. Bu bitmemiş duvarı görüyorsunuz. Bu Biden'ın hatası" ifadelerine yer verdi.



Trump, kendi döneminde fentanilin bir problem olmadığını belirterek "Ancak şimdi ülkeye döküldüğünü duyuyorum" dedi.