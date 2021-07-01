Donald Trump'tan ABD halkı ve Joe Biden'a mesaj! "ABD yok oluyor"
Eski ABD Başkanı Donald Trump Teksas’ta, Teksas valisi Greg Abbott ile Rio Grande’de ile inşaatı yarım kalmış olan sınır duvarı önünde konuştu. Trump “Biden kumsala gidip yatmalı. Eğer Biden hiçbir şey yapmamış olsaydı şimdi en güçlü sınıra sahip olurduk” mesajını verdi. Ayrıca Seçimlere de gönderme yapan eski başkan Trump “Biden ülkemizi yok ediyor ve bütün bunlara sahte seçimle başladı” şeklinde konuştu.
Biden'ın 5 aylık yönetimi boyunca Amerikalıları savunmasız bıraktığını iddia eden Trump, Teksas'ın federal yönetimin eksikliğini kapatmak için eyalet bütçesinden harcama yapmak zorunda kaldığını söyledi.
Trump, "Bu sınıra bakın. Bu bitmemiş duvarı görüyorsunuz. Bu Biden'ın hatası" ifadelerine yer verdi.
Trump, kendi döneminde fentanilin bir problem olmadığını belirterek "Ancak şimdi ülkeye döküldüğünü duyuyorum" dedi.
Trump başkanlığı döneminde uyuşturucu hammaddesi fentanilin ülkeye yasa dışı yollardan sokulmasını duvar için bir sebep olarak göstermişti.
Seçimlere de gönderme yapan eski başkan Trump "Biden ülkemizi yok ediyor ve bütün bunlara sahte seçimle başladı" şeklinde konuştu.
Trump "Biden kumsala gidip yatmalı. Eğer Biden hiçbir şey yapmamış olsaydı şimdi en güçlü sınıra sahip olurduk" mesajını verdi.
ABD'nin Obama döneminde Çin'de COVID-19 virüsünün çıktığı iddia edilen Wuhan laboratuvarına para verdiğini söyleyen Trump kendi döneminde bunun durduğunu belirtti.
Konuşmasının satır aralarında gelecek dönem başkanlık seçimlerinde tekrar aday olabileceğinin sinyallerini veren Trump ayrıca yaklaşan seçimlerde Vali Greg Abbott'a tam desteği olduğunu belirtti.
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