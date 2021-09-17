Son dakika: KKTC'de son 24 saatte 88 Kovid-19 vakası görüldü
Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 88 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 1 gün içerisinde yaklaşık 18 bin test yapıldı, 1 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Peki KKTC'de aşılamada son durum nasıl? Detaylar haberimizde...
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte 17 bin 213 test sayısı yapılırken, 51'i yerel 88 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti ve 176 kişi taburcu edildi.
Ülkede 1579 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 74 hasta bulunuyor.
Salgının başından bu yana 74 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği KKTC'de, toplamda 18 bin 571 vaka görüldü.
KKTC'de bugün toplamda 4 bin 672 Kovid-19 aşısı yapıldı.
RUM KESİMİNDE 153 VAKA
Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte yapılan 64 bin 290 test neticesinde 153 Kovid-19 vakası belirlendi.
Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 118 bin 723'e yükseldiğini ve Kovid-19 nedeniyle 545 kişinin yaşamını kaybettiğini duyurdu.
Hastanelerde 89 Kovid-19 hastasının tedavisi sürerken, bunlardan 36'sının durumu ağır ve 15'i ise entübe edilmiş durumda.