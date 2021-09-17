Test sayısı 350 bin sınırında! 17 Eylül Kovid-19 tablosu açıklandı | Bugün 237 kişi hayatını kaybetti

17 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 23 bin 197 oldu. Son dakika gelişmesinin ve günün Kovid-19 tablosunun detayları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: 17 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 237 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 27 bin 692 oldu.

"SALGINA KARŞI GEREKLİ MÜCADAELEYİ VERMELİYİZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz." dedi.