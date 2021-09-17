Belçika’da koronavirüsle mücadele yeni gelişme! Maske zorunluluğu kaldırılıyor

Belçika Başbakanı Alexander de Croo gerçekleştirdiği basın toplantısında ülkesinde yetişkinlerin % 84'ünün tam aşılanmış olması sebebiyle danışma komitesinin, 1 Ekim itibariyle dükkanlar ve konaklama sektöründe müşteri ve çalışanlar için maske zorunluluğunu kaldırma kararı verdiğini duyurdu.

De Croo toplu taşına, sağlık kurumlarında, kuaför benzeri kişisel iletişim gerektiren mesleklerin yürütüldüğü yerlerde ise maske takılmaya devam edileceğini söyledi.

"BÜYÜK BİR 'AMA' VAR"

Başbakan de Croo, "Büyük bir 'ama' var. Hala aşı olmayan insanlar var, özellikle Brüksel'de. Orada halkın yarısı halen aşısız." diye konuştu.

Hastanelerdeki vakaların çoğunun genç ve genellikle aşısız olanlardan oluştuğunu ifade eden de Croo, "Bu, aşısızların salgını haline geliyor." dedi.

YOĞUN BAKIMLAR AŞISIZLARIN TOPLANMA YERİ OLDU

Başbakan, yoğun bakım ünitelerinin de "aşısızların toplanma yeri" haline geldiğini belirterek, "Kimsenin keyfi şekilde diğer insanları riske atmaya hakkı yok." değerlendirmesini yaptı.

GÜVENLİ COVID KARTI

Geçen haftaki kabine toplantısında federal bölgeler, halkın aşılarının tam olduğunu, 48 saat içinde PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan Güvenli COVID Kartı'nı kullanmak konusunda anlaşmaya varmıştı.

31 EKİM'E KADAR GEÇERLİ

Ülkedeki tüm bölgeler, 1 Ekim'den itibaren söz konusu kartı restoran, spor salonu gibi çeşitli mekanlara girişte kullanabilecek. Şimdilik 31 Ekim'e kadar geçerli olacak uygulama, salgının ülkedeki seyrine göre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılabilecek. Aşılamanın nispeten düşük olduğu başkent Brüksel bölgesi uygulamayı daha erken başlatacak.

1 Ekim itibarıyla gece kulüpleri ve diskolar da Güvenli COVID Kartı kullanılması şartıyla açılacak.

BELÇİKA'DA SALGINA İLŞKİN SON DURUM

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı son 7 günün ortalamasına göre, bir süredir stabil seyreden günlük vaka sayısı 1974 olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde ortalama 60 kişi hastaneye kaldırıldı, ölü sayısı ise 7 oldu.

25 BİN 500 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgının başlangıcından bu yana 25 bin 500 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği 11 milyon nüfuslu ülkede, nüfusun yüzde 86'sı ilk doz, 84'ü iki doz aşıyı yaptırdı.