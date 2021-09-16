ABD’de çocuklardan katliam planı! 13 ve 14 yaşındaki öğrenciler gözaltında

Henüz 13 ve 14 yaşında olan bu iki öğrencinin yüzlerine baktığımızda iki masum çocuk görüyoruz ancak onlar gizlice katliam yapmayı planlarken yakalandı. Evlerine düzenlenen baskında mühimmat, silah ve çok sayıda bıçak bulundu.

Ayrıca Columbine saldırısını baştan sona inceledikleri, boru bombası yapmayı öğrenmeye çalıştıkları ve karaborsadan nasıl silah satın alınacağını araştırdıkları ortaya çıktı.

Psikolog Mine Gülses, bu gibi saldırılar planlayan çocukların içine kapanık, anti sosyal eğilimleri olan ve genelde aile, okul ya da sosyal çevrede zorbalığa maruz kaldıklarını söylüyor ve uyarıyor.