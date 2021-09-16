ABD'de çocuklardan katliam planı! 13 ve 14 yaşındaki öğrenciler gözaltında
14 yaşındaki Phillip Byrd ve 13 yaşındaki Connor Pruett, Florida'daki Harns Marsh Ortaokulu'na saldırı gerçekleştirmeyi planlamaktan gözaltına alındı. Genç öğrencilerin yaptığı katliam planı 1999'daki Columbine olayını akıllara getirdi. Uzman isimlerde çocukların vahşete nasıl eğilim gösterdiği konusunda uyarılarda bulundu.
Henüz 13 ve 14 yaşında olan bu iki öğrencinin yüzlerine baktığımızda iki masum çocuk görüyoruz ancak onlar gizlice katliam yapmayı planlarken yakalandı. Evlerine düzenlenen baskında mühimmat, silah ve çok sayıda bıçak bulundu.
Ayrıca Columbine saldırısını baştan sona inceledikleri, boru bombası yapmayı öğrenmeye çalıştıkları ve karaborsadan nasıl silah satın alınacağını araştırdıkları ortaya çıktı.
Psikolog Mine Gülses, bu gibi saldırılar planlayan çocukların içine kapanık, anti sosyal eğilimleri olan ve genelde aile, okul ya da sosyal çevrede zorbalığa maruz kaldıklarını söylüyor ve uyarıyor.
Bu hafta başında ABD'de okullarına silahlı saldırı düzenlemeyi planlayan iki erkek öğrenci son anda yakalandı. Çocuklar, 14 yaşındaki Phillip Byrd ve 13 yaşındaki Connor Pruett idi. İki çocuk, Florida'da okudukları Fort Myers yakınlarındaki Harns Marsh Ortaokulu'nda, 1999 Columbine katliamına benzeyen bir saldırı gerçekleştirmeyi planlamakla suçlanıyor.
Çocuklar neyse ki korkunç suçu gerçekleştirmeyi başaramadan yakalandı. Söz konusu plan, öğrencilerin bir öğretmene sınıf arkadaşlarından birinin çantasında silah olduğunu söylemesiyle ortaya çıktı. Daha sonra yetkililer uyarıldı ve soruşturma açıldı. Silah bulunamadı, ancak güvenlik kameralarının yerleştirildiği yerleri gösteren işaretler bulundu.
Daha sonra Lee İlçe Polisi uyarıldı ve dedektifler Bryd ve Pruett'in Columbine saldırısını baştan sona incelediklerini, boru bombası yapmayı öğrenmeye çalıştıklarını ve karaborsadan nasıl silah satın alınacağını araştırdıklarını keşfettiler. Polis ayrıca çocukların evlerini aradı ve mühimmat, silah ve çok sayıda bıçak buldu. Byrd'ın annesi Carrie Tuller, Pazar günü mahkemeye çıkan oğlunu savunurken gözyaşlarına boğuldu ve "O sadece küçük bir çocuk. Bunun gerçekten ciddi olduğunu düşünmedi. Ciddi olduklarını düşünmedi" diyerek gözyaşı döktü.
ZORBALIĞA MARUZ KALMIŞ ÇOCUKLAR BUNLARI YAPIYOR
Okul saldırılarını değerlendiren Psikolog ve Psikolojik Danışman Mine Gülses'e göre, bu saldırılara genellikle ABD'de rastlansa da aslında her yerde görülebilir. Okul bombalayan, basan, silahlı saldırı planlayan öğrencilerin psikolojik açıdan içine kapanık, anti-sosyal eğilimleri başlamış ve genelde aile, okul ya da sosyal çevrede zorbalığa maruz kalmış oldukları görülüyor.
"FARK EDİLMEME EN BÜYÜK VAROLUŞSAL SIKINTILARI OLUŞTURUR"
Maruz kalınan zorbalıkların derecesi, sosyal desteğin azlığı, toplum ve okul ortamında yok sayılmaları gibi ortak özellikleri bulunabiliyor. Gülses, bunların varsayımdan öte birçok araştırmada ortaya çıkan sonuçlar olduğunun altını çiziyor. "Aile ve okul ortamında ciddi duygusal yoksunluk, yeterli , gerekli toplumsal ve ailesel bağlanmanın olmaması, fark edilmeme en büyük varoluşsal sıkıntıları oluşturur" diyen Gülses, sözlerine, "Sağlıklı duygusal, davranışsal bağlanmanın gerçekleşmediği durumlarda agresyonun güçlü ve yıkıcı dürtüleri beslediği açıktır ve biyolojik olarak da ergenlik hormonların çok yoğun olduğu, agresyonu tetikleyebildiği bir dönemdir" diyerek devam ediyor.
"BİR RESİM YA DA ŞİİRLE BİLE SİNYAL VEREBİLİR"
Bu gibi saldırıların hazırlık sürecinin hemen hemen her zaman günler ve haftalar aldığını ifade eden Gülses, sürecin bu süreçte birçok öğrenci ve öğretmenin kulağına bir şekilde çalınacağını aktardı. Gülses, "Ergen ya okulda bir resim yapar ya şiir yazar ya da sesli olarak durumdan bahseder, yani agresyon ve planı ortaya çıkarır. Burada en önemli olan bu çocukları duymak ve görmektir" dedi. Okul psikolojik danışmanlarına bu konularda çok iş düştüğünü aktaran Gülses, "İyi gözlem, takip, aile ile iletişim esastır" diyerek gözlemin ne denli mühim olduğunun altını çizdi.
Ailelere de çok iş düştüğünü söyleyen Psikolog ve Psikolojik Danışman Mine Gülses, "Aileler çocuklarıyla konuşabilmeli ve eleştirel değil, empatik olmalı. Her çocuğun fark edilmesi ve eğer gerektiği düşünülüyorsa bir uzmana yönlendirilmeli" dedi ve ekledi; "Ve tabii toplum ve aileler davranışlarıyla çocuklara olumlu örnekler oluşturmalı."
14 yaşındaki Phillip Byrd ve 13 yaşındaki Connor Pruett, elbette bu gibi saldırıları planlayan ilk çocuklar değil. Daha önce 1999'daki Combine Lisesi katliamı gibi pek çok saldırı gerçekleşti. Kanlı saldırılar pek çok kişinin ölümüne neden olurken, dünyayı da dehşete düşürdü ve herkesi harap etti.
Columbine Lisesi - 20 Nisan 1999 - 13 kurban
Columbine Lisesi katliamı, 12'nci sınıfa giden iki öğrencinin 20 Nisan 1999'da Colorado'daki Columbine Lisesi'nde yaptığı korkunç saldırı olarak kayıtlara geçti ve tüm dünyayı şoke etti. Eric Harris ve Dylan Klebold, 12 öğrenci ve bir öğretmeni öldürdü.
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