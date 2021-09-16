Rusya’dan flaş S-500 açıklaması! S-500’leri Türkiye ile Rusya ortak üretecek

HİNDİSTAN ÖRNEĞİ

Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Satış Müdürü Aleksey Leonkov, füze savunma sistemlerinin ortak üretimi alanında işbirliğinin genişletilmesinin teorik olarak mümkün olduğunu belirtti. Rusya'nın Hindistan'la buna benzer bir deneyiminin olduğunu söyleyen Leonkov, şöyle konuştu:

"Örneğin Hindistan'da tank parçaları üretimimiz mevcut. Su-30MKİ tankı üretiliyor, Hintliler tankı kendi ekipmanları ile tamamlıyor ve kendi silah sistemlerine uyumlu hale getiriyor. Yani Rusya'nın, başka ülkelerle birlikte askeri araç üretimi alanında deneyimi var."

Türkiye'den daha önce Rusya ile 5. nesil avcı uçaklarının üretimi ile ilgili işbirliğinin mümkün olduğu yönünde açıklamalar da gelmişti.