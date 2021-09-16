Rusya'dan flaş S-500 açıklaması! S-500'leri Türkiye ile Rusya ortak üretecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "S-500'de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak" açıklamaları sonrasında gözler Türkiye-Rusya işbirliklerine çevrilmişti. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov yaptığı açıklamada, "Rus ordusuna ilk S-500 teslimatı başladı." dedi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yeni geliştirilen S-500 hava savunma sistemlerinin Rus ordusuna ilk teslimatının başladığını açıkladı.
Borisov, Tümen şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuya ait savunma şirketi Almaz-Antey tarafından geliştirilen, "Prometeus" olarak adlandırılan S-500 sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sistemin gerekli testlerinin tamamlandığını belirten Borisov, "Rus ordusuna ilk S-500 teslimatı başladı." dedi. S-400 hava savunma sisteminin yerini alacak S-500'lerin testleri 2017'den bu yana devam ediyordu.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Rusya'dan satın alınan S-400'lerle ilgili 2019'da açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "S-400'den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500'de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak" ifadelerini kullanmıştı.
TÜRKİYE İLE ORTAK ÜRETİM MÜMKÜN
Sputnik'in haberine göre uzmanlar, daha önce Rus yetkililerin Türkiye ile bu alanda ortak üretimin mümkün olduğunu açıkladıklarına, bunun için iki ülke arasında tek bir teknik standart sisteminin oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.
600 KM MENZİLİ VAR
S-500 Prometey ya da "Prometheus" halihazırda Rus savunma şirketi Almaz-Antey tarafından geliştiriliyor. Askeri terminolojideki tam ismi ise "55R6M Triumfator-M" olarak biliniyor. S-500 5. Jenerasyon yüzdeyden-karaya hava savunma sistemi ve temel hedefleri arasında kıtalararası balistik füze, (ICBM) hipersonik seyir füzeleri ve avcı-bombardıman uçakları bulunuyor. Yalnızca savaş uçakları değil istihbarat, erken uyarı, kontrol ve jamming uçaklarına karşı da hava savunması sağlayabiliyor. 600 km etkili balistiksavar füzelere, 400 km etkili etkin hava savunma kapasiteli S-500'ler aynı anda 10 balistik süpersonik hedefe angaje olup kilitlenebiliyor.
UZAY ARAÇLARINI YOK EDEBİLİYOR
S-500'lerin sahip olduğu hipersonik seyir füzeleri 5 mach'tan daha hızlı uçaklar ve uzay araçlarını yok edebiliyor. Dolayısıyla sistem 200 km yüksekliğe kadar tam etkinlikle hedeflerini yok edebiliyor. S-500'ler son derece hızlı mobilize edilebilir ve hızlı konumlandırılabilir durumdalar. Mobil füze fırlatma rampaları kullanılarak etkin kılınacak olan sistem S-400'e de entegre olarak çalışabilecek.
HEDEF ALGILAMA VE KİLİTLENME SÜRESİ 4 SANİYE
ABD'nin Türkiye'ye satmak istediği Patriot hava savunma sistemlerinden farklı olarak S-500'ün menzil, irtifa ve etkinlik açısından çok daha güçlü yönleri bulunuyor ancak en belirgin farklılık tepki süresinde ortaya çıkıyor. S-500'lerin hedef algılama ve kilitlenme süresi 4 saniye ancak bu süre Patriot sisteminde 90 saniyeye çıkıyor. 600 kilometre menzile sahip olması, saniyede 7 kilometre hızla uçan 10 balistik hedefi aynı anda tespit ederek vurabilmesi ve süpersonik füzelerin savaş başlıklarını etkisiz hale getirebilmesi gibi özellikleri de göz önünde bulundurulduğunda S-500, ABD'li Patriot 3'ün üstünde özelliklere sahip.
"TEK BATARYA TÜM DIŞ SALDIRILARDAN KORUR"
Öte yandan Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün haberine göre Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "İlk S-400 ekipmanı haziran ayında Türkiye'de olacak. Türkiye ile S-500'leri de ortak üreteceğiz. Tek bir S-500 bataryası bile tüm Türkiye hava sahasını dış saldırılardan korumaya yeter." ifadesini kullandı.
HİNDİSTAN ÖRNEĞİ
Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Satış Müdürü Aleksey Leonkov, füze savunma sistemlerinin ortak üretimi alanında işbirliğinin genişletilmesinin teorik olarak mümkün olduğunu belirtti. Rusya'nın Hindistan'la buna benzer bir deneyiminin olduğunu söyleyen Leonkov, şöyle konuştu:
"Örneğin Hindistan'da tank parçaları üretimimiz mevcut. Su-30MKİ tankı üretiliyor, Hintliler tankı kendi ekipmanları ile tamamlıyor ve kendi silah sistemlerine uyumlu hale getiriyor. Yani Rusya'nın, başka ülkelerle birlikte askeri araç üretimi alanında deneyimi var."
Türkiye'den daha önce Rusya ile 5. nesil avcı uçaklarının üretimi ile ilgili işbirliğinin mümkün olduğu yönünde açıklamalar da gelmişti.
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