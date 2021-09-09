09 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Slovakya'da Covid-19 aşı yaşı 5’e düşürüldü

Slovakya'da Covid-19 aşı yaşı 5’e düşürüldü

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 09.09.2021
ABONE OL
Slovakya’da Covid-19 aşı yaşı 5’e düşürüldü

Slovakya'da 5-11 yaş arası çocuklara korona virüs aşısı izni verilirken, çocuklar ebeveynlerin rızası ve doktor onayıyla Covid-19’a karşı aşılanabilecek.

Dünya genelinde 12 yaş altı çocuklara korona virüs aşısı yapılmasına ilişkin çalışmalar devam ederken, Slovakya 5 ile 11 yaş arası çocuklara korona virüs aşısı yapılmasına onay verdi. Ülkede gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan Covid-19 aşısında 5 yaş ve üzeri çocuklarda ebeveynlerin rızası, pediatri ya da uzman doktorun onayının aranacağı bildirildi.



SLOVAKYA 3'ÜNCÜ DOZ AŞI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Slovakya'nın 3. doz korona virüs aşısı için hazırlıklara başladığı kaydedildi. İki doz korona virüs aşısının üzerinden 8 ay geçen kişilerin üçüncü dozu yaptırabileceği belirtilirken, üçüncü doz için öncelikli grupta sağlık çalışanları, kronik hastalığı bulunanlar, öğretmenler ve yaşlılar bulunuyor.
Slovakya'da salgının başından bu yana 396 bin 904 vaka tespit edilirken, 12 bin 553 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

30 bin kişi sağlığına kavuştu! Günün verileri açıklandı 30 BİN KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU! GÜNÜN VERİLERİ AÇIKLANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA