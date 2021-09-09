Kuzey Makedonya'da koronavirüs hastanesinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı bölgesinde Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü merkezde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamda yaralıların başkent Üsküp'e nakledildiği de belirtildi.
Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı bölgesindeki Kalkandelen şehrinde bulunan, Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü merkezde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı, Kalkandelen'de gece saatlerinde yangın meydana geldiğini ve can kaybının olduğunu duyurdu.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bakanlığın açıklamasında, "Şu ana kadar yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği onaylandı. Ancak bu sayı yükselebilir." denildi. Doktorların yaralıların hayatını kurtarmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, "Bugün çok üzücü bir gün. Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ailelere derin başsağlığı diliyor." ifadelerine yer verildi.
Yangının kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, yaralıların başkent Üsküp'e nakledildiği kaydedildi.
NEDEN YANGIN ÇIKTI?
Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, sosyal medya paylaşımında, büyük bir trajedinin meydana geldiğini belirterek "Yangına patlama neden oldu. Yangın söndürüldü, ancak birçok hayat da söndü. Hayatta kalma mücadelesi hala sürüyor." ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Zaev, yaralılara acil şifa diledi.
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