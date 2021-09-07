Son dakika: Afganistan'da geçici hükümet kuruldu! İşte Afganistan'ı yönetecek yeni isimler...
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'daki geçici hükümetin kurulduğunu açıkladı. Ülkede Molla Muhammed Hasan Akhund geçici hükümetin Başbakanı olarak belirlenirken, Molla Baradar ise Başbakan Yardımcısı olarak ilan edildi.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'daki geçici hükümetin kurulduğunu açıkladı. Ülkede Molla Muhammed Hasan Akhund, geçici hükümetin Başbakanı, Molla Baradar ise Başbakan Yardımcısı olarak ilan edildi.
İŞTE AFGANİSTAN'IN YENİ YÖNETİMİ
Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund
Molla Muhammed Hasan, geçici hükümetin Başbakanı olacak ve bakanlar konseyine liderlik edecek.
Başbakan Yardımcısı: Molla Baradar
Başbakan Vekili: Molla Muhammed Hassan
İçişleri Bakanı: Sirajuddin Haqqani
Genelkurmay Başkanı: Molla Fazıl Ahund
Savunma Bakanı: Mevlevi Muhammed Yakub
TÜRKİYE HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
"TÜRKİYE DOST VE KARDEŞ BİR ÜLKEDİR"
Türkiye-Afganistan ilişkilerine değinen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Türkiye dost ve kardeş bir ülkedir, çok derin ilişki ve bağımlılık içerisindeyiz. Tarih boyunca dost olmuş ve böyle devam edecektir. İlişkilerimizi Türkiye ile en iyi şekilde korumak için uğraşıyoruz, aramızdaki güven tam olmalı, Türkiye'nin sahip olduğu devlet tecrübesi ile gerek hükümet yönetimi gerek İslami ve diğer ticaret ve yatırım alanlarındaki tecrübelerini değerlendirmek istiyoruz. Türkiye de bize karşı ilişkisini iyi tutmalı ve birbirimize karşı olan niyetimiz halis ve samimi olmalıdır" dedi.
"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ İSTEMİYORUZ ANLAMINDA DEĞİLDİR"
Mücahid, "Kabil Havalimanı hususunda Türkiye ve Katar çalışmaları ne durumda ve havalimanında yabancı asker bulunuyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Herhangi bir askeri ekip gelmemiştir, sadece teknik ekip geldi ve onların ekipmanlarını taşıyan ve koruyan şirket personeli var. Hiçbir yabancı askeri gücü ülkemizde istemiyoruz ve hiçbir ülke de burada askerini bulundurmak için uğraşmamalı. Bu konuda biz Afganlar çok hassastır, bu dost ülkelerle ilişkimizin olmasını istemiyoruz anlamında değil askeri güç olarak istemiyoruz ve bütün ülkeler de kendi ülkesinde bir başka ülkenin askerinin bulunmasını istemez. Bütün uluslararası standartlara ve özgürlük kriterlerine aykırıdır ve biz Afganlar da bu konuda çok hassasız. Türkiye'nin ordusunun istemiyoruz dememizdeki amaç budur. Bu da Türkiye'nin desteğini istemiyoruz anlamında değildir. Sorumluluk ve güvenlik konusunda bütün çalışanların, büyükelçiliklerin, havaalanlarının güvenliğinden biz Afganların sorumluluğundadır ve bu sorumluluğumuzu yerine getirmekte sözümüzü tutarız."
Taliban Sözcüsü yeni hükümet kuruluş törenine ilişkin "Yeni hükümetin kurulması töreni için sanırım bütün ülkelere davetiye gönderildi ve gelmelerini umuyoruz. Bu bizim hükumetimizin ilanı için iyi olacaktır ve bu bizim için bir destek mahiyetindedir" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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