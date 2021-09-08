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Taliban yeni hükümetini açıkladı! Afganistan'da kimlere hangi görevler verildi? FBI arıyordu İçişleri Bakanı oldu

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Giriş: 08.09.2021 09:13
Afganistan'da "geçici hükümet" kuruldu. Kabine'de dikkat çeken isimler asında yer aldı. Terör listesindeki isimler geçici hükümette yer aldı. Terör listesindeki isimler geçici hükümette yer aldı. Onlardan biri de ABD federal soruşturma bürosu FBI tarafından aranan İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani. Hakkani, 5 milyon dolar ödülle aranıyordu.
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