İngiltere'den insanlık namına umutlandıran haber: 620 çocuğa anne ve babalık ettiler
Son dakika haberleri... İngiltere'den tüm dünyayı insanlık namına umutlandıran bir haber... İngiltere’de koruyucu aile olan Pauline ve Roger Fitter çifti, 56 yılda 620 çocuğun bakımını üstlendi. 81 yaşındaki Pauline ve 86 yaşındaki Roger Fitter çifti ebeveynliğin ve mutlu bir yuva kurmanın altın kurallarını açıkladı. İşte detaylar...
Çift, 5 öz çocuğunu yetiştirirken, yeni doğan bebekler de dahil olmak üzere, küçük çocuklar ve gençlere koruyucu ailelik yapmasının ardından bu yılın başlarında emekli oldu. Çift, her anne ve babanın karşılaşabileceği küçük krizlerle başa çıkma konusunda ipuçlarını paylaştı.
İngiltere basınına konuşan çift, genellikle gençlerle karşılaşılan en büyük zorlukları bile sakinleştirmenin bir yolu olduğunu belirterek, herhangi bir kriz durumuyla başa çıkmanın en iyi yolunun sakin kalmak ve iletişim kurmaya başlamak olduğunu aktardı.
Şu anda İngiltere'nin güneyinde bulunan Surrey'de yaşayan çift, bazen baktıkları çocuklar arasından kendi öz çocuklarını kıskananlar olduğunu belirterek, bakımını üstlendikleri her çocuğun öz çocukları kadar önemli olduğunu ve ayrımcılık yapmadıklarını açıkladı.
HER ÇOCUĞA YENİ KIYAFETLER
Çift, baktıkları hiç bir gencin adını veya doğum gününü asla unutmadıklarını, evlerindeki her çocuğun yeni kıyafetleri ve kendilerine özel yatakları olmasını sağladıklarını ifade etti. Çift, giysilerin üzerine asla isim etiketleri dikmediklerini, hangi kıyafetin kime ait olduğunu zaten hatırladıklarını aktararak, hiçbir çocuğun farklı veya dışlanmış hissetmemesi için herkesin akşam yemeğinde aynı yemeği yediğini belirtti.
YANGIN ALARMINI MERAK EDEN ÇOCUK EVDE YANGIN ÇIKARMIŞ
Zorluklarla başa çıkma yollarını anlatana Çift, en zorlu anılarından birinin 7 yaşındaki bir kızın atık kağıt sepetinde yangın çıkarması olduğunu belirtti. Çocuğun yangın alarmının çalıp çalmayacağını görmek istediğini belirten çift, yangını söndürmeyi başardıklarını ve çocukla yangın güvenliği hakkında uzun bir konuşma yaptıklarını açıkladı.
Şu anda 4 odalı evlerinde yalnız yaşayan Pauline ve Roger çifti 1965'te evlendi. O zamanlar çocuklara yardım etmek için elinden geleni yapmak istediğini söyleyen Çift, o yıl ilk çocuklarının dünyaya getirdiğini aktardı.
"HAYATIMIZDA BİR AMAÇ İÇİN YAŞADIĞINIZ İÇİN İYİ HİSSEDİYORUZ"
Tek seferde en fazla 11 çocuğa baktıklarını ifade eden çift, daha sonra evden ayrılan her çocuk için onlara kartpostallar gönderdiklerini aktardı. Yüzlerce çocuğun hayatında önemli bir fark meydana getiren çift, "Hayatımızda bir amaç için yaşadığınız için iyi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.
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