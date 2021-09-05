Libya’da Hafter güçleri hükümet güçlerinden 8 esiri serbest bıraktı

Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi Komutanı General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hafter milislerince tutuklu bulunan, Batı bölgesine bağlı unsurlardan 8 kişiyi teslim aldık. Teslim, Sirte'nin 50 No'lu Kapı bölgesinde gerçekleşti." diye konuştu.

Tutuklulardan 4'ünün Gıryan, 3'ünün Misrata ve birinin Esabia kentinden olduğunu belirten Dırah, geri kalan tutukluların serbest bırakılması için ortak komite çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Libyalı yetkili, toplam tutuklu sayısına ilişkin ayrıntı belirtmedi.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, başkent Trablus dahil ülkenin batısı Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete bağlı ordu güçlerinin hakimiyetindeyken, ülkenin doğu bölgesi darbeci Halife Hafter milislerinin kontrolünde bulunuyor.