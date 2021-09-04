Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'a kötü haber: Son ankette oy oranı 6 puan düştü
Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığına ilişkin son anketler, 2022'de yapılacak ara seçimlerde Demokrat Partinin, Kongrenin iki kanadında çoğunluğu elinde tutma şansını zorlaştırdığını gösteriyor.
ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık koltuğunda henüz bir yılını doldurmadı ancak anketlerde başkanlığının onayına ilişkin oranlar hızla düşüşe geçmiş durumda. NPR/PBS NewsHour/Maris anketinde, Biden'ın "başkanlığını onaylayanların" oranı bir ayda 6 puan düşerek yüzde 49'dan yüzde 43'e geriledi. Aynı ankette daha şaşırtıcı detay ise Biden'ın "başkanlığını onaylamayanların" oranında görülen yüzde 7'lik artış oldu. Buna göre, bir önceki ay Biden'ın başkanlığını onaylamayanların oranı yüzde 43 iken bu oran yüzde 51'e çıktı.
"YÜZDE 41 BİDEN'IN YAPTIKLARINI "KESİNLİKLE ONAYLAMIYOR"
Ara seçimlerin en büyük göstergeleri olan başkanların onay oranlarına ilişkin ankette, Demokratlar için kötü bir haber daha var. Katılımcıların yüzde 41'i Biden'ın yaptığı işleri "kesinlikle onaylamadıklarını" belirtirken sadece yüzde 19'u "kesinlikle onayladığını" beyan etti. Birçok uzman bu oranları, Kasım 2022'de yapılacak ara seçimlerde, "Demokratlar için felaket" olarak yorumlarken bunun temel nedenleri arasında artan enflasyon, istihdamda beklentilerin karşılanmaması, Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşanan hezimet gösteriliyor.
ABD'deki ünlü araştırma şirketi Gallup'un anket rehberinde, onay oranı yüzde 50'nin altında olan ABD başkanlarının partilerinin ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde ortalama 37 sandalye kaybettiği, onay oranları yüzde 50'lerde olan başkanların partilerinin ise ortalama 14 sandalye kaybıyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.
Eski Başkan Donald Trump döneminde de Trump'ın onay oranı yüzde 40'larda iken 2018 ara seçimlerinde, Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisinde 40 sandalye kaybetmiş ve Meclis çoğunluğunu Demokratlara kaptırmıştı.
ABD ara seçimlerinde Temsilciler Meclisinin tüm sandalyeleri, Senatonun ise üçte ikisi seçime açılıyor. 2020'de yapılan seçimlerde Demokratlar kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu elde etmişti.
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