Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden’a kötü haber: Son ankette oy oranı 6 puan düştü

"YÜZDE 41 BİDEN'IN YAPTIKLARINI "KESİNLİKLE ONAYLAMIYOR"

Ara seçimlerin en büyük göstergeleri olan başkanların onay oranlarına ilişkin ankette, Demokratlar için kötü bir haber daha var. Katılımcıların yüzde 41'i Biden'ın yaptığı işleri "kesinlikle onaylamadıklarını" belirtirken sadece yüzde 19'u "kesinlikle onayladığını" beyan etti. Birçok uzman bu oranları, Kasım 2022'de yapılacak ara seçimlerde, "Demokratlar için felaket" olarak yorumlarken bunun temel nedenleri arasında artan enflasyon, istihdamda beklentilerin karşılanmaması, Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşanan hezimet gösteriliyor.