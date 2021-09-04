Taliban güçleri Pencşir'e girdi, Kabil’de havaya ateş açıp kutlama yaptılar
ÖZEL HABER A Haber
Afganistan'da Taliban, bir tek kontrolü altına alamadığı Pençşir vilayetinin Paryan ilçesini ele geçirdi. Vilayette çatışmalar devam ederken, Kabil'de Taliban güçleri kutlama için havaya ateş açtı. Taliban havaya ateş açılmasını yasakladı bölgeden detayları A News Haber Koordinatörü Orhan Sali aktardı.
Ülke genelinde alınan karar çerçevesinde havaya gereksiz yere ateş açanların tutuklanacağı açıklandı. Dün akşam kutlamalar sırasında 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Bir de Taliban'ın elindeki mühimmatı harcanmaması için bu yasak getirdi.
Pencşir konusu şu anda Afganistan'ın en çok konuşlan konularından birisi durumunda. Taliban dün akşamdan itibaren ülke genelinde kontrol sağlandığını ifade etti. Çatışmalar küçük ilçelerde devam ediyor.
Doha'da hükümetin kurulması için görüşmeler başladı. Hükümetin bugün açıklanabileceği yönünde iddialar var. Ama henüz Taliban'ın yaptığı bir açıklama söz konusu değil.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10, 11, 12 yaş altı aşılama ne zaman başlıyor? Bebekler, çocuklar ne zaman aşılanacak?
- İOKBS sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl, nereden yapılır?
- Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı ayın kaçında? Filenin Sultanları Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
- Araba fiyatları yerle yeksan! Eylül ayında ters tuş olacak! 180.000 TL'ye kadar Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford fiyatları...
- MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? Okullar 6 Eylül'de yüz yüze mi olacak?
- Masumlar Apartmanı'nda devirdaim! Yerine gelen isim kalpleri fethedecek! Ayrılık furyası...
- İOKBS sınavı giriş belgesi nereden, ne zaman alınır? Bursluluk sınavı kazanmak için kaç puan gerekiyor?
- Exxen üyelik ücreti 2021 ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi abonelik ücretleri kaç TL?
- Emeklilik anında iptal ediliyor! Paralar faiziyle geri alınıyor! SGK, SSK, Bağkur emeklisi...
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illere yapılacak?
- İkramiyeler en az 34 bin lira artacak! 3600 ek gösterge ile maaşlar artıya geçecek! Polis, hemşire, öğretmen...
- AÖL 2021-2022 kayıt takvimi açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi yeni kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman başlayacak?