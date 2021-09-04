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Taliban güçleri Pencşir'e girdi, Kabil’de havaya ateş açıp kutlama yaptılar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Taliban güçleri Pencşir’e girdi, Kabil’de havaya ateş açıp kutlama yaptılar

Afganistan'da Taliban, bir tek kontrolü altına alamadığı Pençşir vilayetinin Paryan ilçesini ele geçirdi. Vilayette çatışmalar devam ederken, Kabil'de Taliban güçleri kutlama için havaya ateş açtı. Taliban havaya ateş açılmasını yasakladı bölgeden detayları A News Haber Koordinatörü Orhan Sali aktardı.

Orhan Sali'nin A Haber canlı yayınından anlattıkları.

"Pencşir'in ele geçirilmesinden sonra dün gece Kabil sokaklarında Taliban unsurları havaya ateş açarak kutlama yaptı. Bu olayların ardından Taliban havaya ateş açılmasını yasakladı.

Ülke genelinde alınan karar çerçevesinde havaya gereksiz yere ateş açanların tutuklanacağı açıklandı. Dün akşam kutlamalar sırasında 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Bir de Taliban'ın elindeki mühimmatı harcanmaması için bu yasak getirdi.

Pencşir konusu şu anda Afganistan'ın en çok konuşlan konularından birisi durumunda. Taliban dün akşamdan itibaren ülke genelinde kontrol sağlandığını ifade etti. Çatışmalar küçük ilçelerde devam ediyor.

Doha'da hükümetin kurulması için görüşmeler başladı. Hükümetin bugün açıklanabileceği yönünde iddialar var. Ama henüz Taliban'ın yaptığı bir açıklama söz konusu değil.

Hükümetin açıklanmasında sonra hayatın değişmesi bekleniyor. Ekonomik açıdan insanların biraz daha rahatlaması bekleniyor. Maaşların ödenmesi mümkün olabilir. Kamu kurumlarının kapalı olması nedeniyle eski memurlar maaş alamıyor."

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