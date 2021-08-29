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Dünyanın konuştuğu görüntüler! Biden Bennett ile görüşmesinde uyudu mu?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2021 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021
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Dünyanın konuştuğu görüntüler! Biden Bennett ile görüşmesinde uyudu mu?

12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarından sonra yönetime gelen Naftali Bennett, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ancak görüşmeye Biden'ın uyukladığı iddiaları damga vurdu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarından sonra yönetime gelen Bennett'in ABD ziyareti merakla beklenirken görüşmeye Biden'ın hareketleri damga vurdu.

Basın mensuplarının karşısında gerçekleşen görüşmede Biden, Bennett konuştuğu esnada gözlerini bir süre kapadı.

ABD'de Trump'a yakın bazı basın kuruluşlarında ise Biden'ın uyukladığı yazdı. Cumhuriyetçi bazı kongre üyeleri de görüntüleri 'Biden uyuyakaldı' olarak paylaştı.

Ancak paylaşılan videoda Biden'ın uyumadığı, bahsedilen görüntülerde parmaklarını oynattığı görüldü.

78 yaşındaki Biden'ın yaşı ABD'de sürekli tartışma konusu. Hatta bir grup, 4 yıllık dönemin sonunda Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in geleceğini iddia ediyor.

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