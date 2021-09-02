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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda pizza gecesi

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 02.09.2021
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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda pizza gecesi

Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatı "Yüzen pizza gecesi" düzenledi. İşte Astronotların yer çekimsiz ortamdaki ilginç akşam yemeğine ait o görüntüler...

Yerden binlerce metre yüksekte yüzen pizza gecesi düzenlediler. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli mürettebat boş zamanlarını çeşitli aktivitelerle değerlendiriyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda pizza gecesi

Sıradanlaşan akşam yemeklerine yeni bir boyut kazandırmak isteyen astronotlar, ellerinde bulunan malzemelerle pizza yapmak için harekete geçti. Avrupa Uzay Ajansı'nın astronotu o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda pizza gecesi

6 kişi pizzalarını hazırlarken aynı zamanda malzemelerinin boşlukta yüzmesini engellemeye çalıştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda pizza gecesi

Malzemelerini güçlükle bir araya getiren astronotlar daha sonra ellerini kullanmadan pizzalarını yemeye çalıştılar.

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