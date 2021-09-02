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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'dan kafa karıştıran sözler: İngiltere ve ABD süper güç değil!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’dan kafa karıştıran sözler: İngiltere ve ABD süper güç değil!

Son olarak Afganistan'da yaşananlar bağlamında özeleştiride bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, İngiltere'nin bir süper güç olmadığını belirttiği ve bununla ABD'nin de bir süper güç olmadığı imasında bulunduğu bildirildi.

Ben Wallace, Spectator dergisine verdiği röportajda, halkın İngiltere'nin dünyadaki yerine gerçekçi şekilde bakma zamanının geldiğini kaydetti.

"İNGİLTERE SÜPER GÜÇ OLMADI"

İngiltere'nin "50 yıldır hatta daha uzun bir süredir kitlesel bir ordu kuramadığını" kaydeden Wallace, "İngiltere'nin bir süper güç olmadığı çok açık ancak bir şeyi devam ettirmeye hazır olmayan bir süper güç, zaten bir süper güç de değildir. Kesinlikle küresel bir güç değil, sadece büyük bir güçtür." dedi.

Wallace ülkesinin hala elinde "yumuşaktan sert güce, ekonomik güce, bilimsel güce ve kültürel güce kadar" çok çeşitli araçlar olduğunu kaydetti.

ABD'YE ELEŞTİRİ! "SÜPER GÜÇ DEĞİL"

İngiliz basını, Wallace'ın Afganistan'daki işgali kastederek "Bir şeyi devam ettirmeye hazır olmayan bir süper güç, zaten bir süper güç de değildir." ifadesiyle ABD'yi kastettiğini öne sürdü.

İNGİLİZ BAKAN NEYİ KAST ETTİ?

Guardian gazetesindeki haberde, konuya ilişkin olarak "Savunma Bakanı'na yakın kaynaklar, sözlerinin ABD'yi hedef aldığı şeklinde okunabileceğini kabul etti. İçeriden bir kişi, İngiliz Bakan'ın salt askeri gücün yanı sıra siyasi iradenin de önemini vurguladığını savundu." ifadesine yer verildi.

ABD TOPUN AĞIZINDA

ABD, yaklaşık 20 yıldır sürdüğü Afganistan işgalini 31 Ağustos'ta sona erdirerek ülkeden çekilmiş, bu karar oluşturabileceği istikrarsızlık nedeniyle müttefikleri tarafından eleştirilmişti.

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