İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’dan kafa karıştıran sözler: İngiltere ve ABD süper güç değil!

Ben Wallace, Spectator dergisine verdiği röportajda, halkın İngiltere'nin dünyadaki yerine gerçekçi şekilde bakma zamanının geldiğini kaydetti.

"İNGİLTERE SÜPER GÜÇ OLMADI"

İngiltere'nin "50 yıldır hatta daha uzun bir süredir kitlesel bir ordu kuramadığını" kaydeden Wallace, "İngiltere'nin bir süper güç olmadığı çok açık ancak bir şeyi devam ettirmeye hazır olmayan bir süper güç, zaten bir süper güç de değildir. Kesinlikle küresel bir güç değil, sadece büyük bir güçtür." dedi.