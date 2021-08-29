ABD Taliban’ı tanıyacak mı? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

Taliban'ın Kâbil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye ile görüştüğüne ilişkin haberlerin sorulması üzerine, haberlerin içeriğine girmeden Türkiye'nin bu süreçte çok olumlu katkılar yaptığını belirten sözcü, "Türkler havalimanı konusunda bugüne kadar yapıcı bir rol oynadılar.

Bu konu Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki konulardan biriydi. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı konusunda Türklerin oynamış olduğu rolden dolayı minnettarız" dedi.