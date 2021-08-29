ABD Taliban'ı tanıyacak mı? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
Kabil’deki kanlı saldırıdan sonra ABD’den, Taliban’a dair olumlu mesajlar gelmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban’ın ileride diplomatik olarak tanınmasına şartlı yeşil ışık yaktı. Son dakika haberine göre; ABD Güvenlik Danışman Jake Sullivan, Taliban'ın, ABD ve ortaklarına 31 Ağustos'tan sonra güvenli çıkış sözü verdiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'daki son durumu değerlendirdi. Price, Taliban'la yakın ve anlık iletişim halinde olduklarını, bir daha saldırı olmaması için tüm güvenlik önlemlerini artırdıklarını söyledi.
31 Ağustos'tan sonra ABD'nin Afganistan'da diplomatik bir misyonunun çalışmaya devam edebilmesi noktasında görüşmelerini sürdürdüklerini kaydeden Price, diplomatik olarak varlıklarını sürdürmek istediklerini vurguladı.
Taliban'ın tanınması konusuna bugün net bir yanıt vermelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Price, "Taliban'dan bazıları olumlu, bazıları yapıcı açıklamalar duyduk fakat günün sonunda biz de uluslararası ortaklarımız da sözlere değil eylemlere bakacağız" sözleriyle Taliban'ın ileride diplomatik olarak tanınmasına şartlı olarak yeşil ışık yaktı.
TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ
Taliban'ın Kâbil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye ile görüştüğüne ilişkin haberlerin sorulması üzerine, haberlerin içeriğine girmeden Türkiye'nin bu süreçte çok olumlu katkılar yaptığını belirten sözcü, "Türkler havalimanı konusunda bugüne kadar yapıcı bir rol oynadılar.
Bu konu Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki konulardan biriydi. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı konusunda Türklerin oynamış olduğu rolden dolayı minnettarız" dedi.
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Kâbil Havalimanı'na dair belirsizlik ise sürüyor. İngiliz Reuters ajansına göre, iki Taliban yetkilisi, Taliban güçlerinin Kâbil Havalimanı'ndaki mevzileri aldığını ve ABD güçleri ayrılır ayrılmaz tam kontrolü ele geçirmeye hazır olduklarını söyledi.
Ayrıca ABD'nin çok küçük bir kısmı kontrol ettiği bildirildi. Al Jazeera'de yer alan haberde, Taliban'ın Kâbil Havalimanı'nın çalıştırılabilmesi için Türkiye'den sonra Katar'dan teknik yardım istediği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Afganistan politikasını belirlemek için 1 Eylül'ü beklediklerini belirtmişti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda Afganistan'daki son durumu görüştü.
'KADIN SAĞLIKÇILAR İŞE DÖNSÜN'
Taliban'ın, Afganistan'da kadın sağlık çalışanlarına işlerine geri dönmeleri çağrısında bulunduğu bildirildi. Taliban Sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kadın sağlık personelinin görevlerine devam etmeye çağrıldığını açıkladı.
DEAŞ'A HAVA OPERASYONU
ABD, Kâbil Havalimanı'nda perşembe günü tahliyeleri hedef alan intihar saldırısının üzerinden 48 saat geçmeden terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan sorumlusu bir üyesini hedef alan bir hava operasyonu düzenledi.
Nangarhar vilayetindeki DEAŞ/Horasan grubunun liderinin öldürüldüğü ileri sürüldü. Saldırıda 13'ü ABD askeri y180 kişi yaşamını yitirmişti.
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