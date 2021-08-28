İsrail, Batı Şeria’da 94 Filistinliyi yaraladı

Beita Belediye Başkan Yardımcısı Musa Hamayel'in 2 bin Filistinlinin katıldığını belirttiği gösteriye İsrail güçleri müdahale etti. Filistin Kızılay'ı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta beldesinde yapılan gösteriye müdahale etmesi sonucu 94 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.