28 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Irak’ta ABD askeri üssüne roketli saldırı

Irak’ta ABD askeri üssüne roketli saldırı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
ABONE OL
Irak’ta ABD askeri üssüne roketli saldırı

Irak’ın güneyindeki Basra vilayetindeki ABD askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda atılan 3 roketten 2'sinin ABD askeri üssünün yakınına, 1 roketin ise Kuveyt topraklarına düştüğü aktarıldı.

Irak basınının ismini açıklamadığı bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Basra vilayetine bağlı ve Kuveyt sınırında yer alan Savfan kentindeki Cirişan Sınır Kapısı yakınlarında yer alan ABD askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi.

Saldırıda atılan 3 roketten 2'sinin ABD askeri üssünün yakınına, 1 roketin ise Kuveyt topraklarına düştüğü aktarıldı.

Saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA