Kazakistan'da askeri mühimmat deposu patladı! Ölü sayısı yükseldi
Kazakistan'daki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamadan acı haberler gelmeye devam ediyor. Jambıl'daki patlamada ölü sasıyının 9'a yükseldiği açıklandı.
Kazakistan'ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda dün meydana gelen patlamalar sonucu ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.
Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün yerel saatle 19.00 sularında askeri mühimmat deposunda 10'dan fazla patlamanın meydana geldiğini belirterek patlamalarla ilgili araştırma faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.
Bölgede patlamaların durdurulduğu ancak küçük çaplı yangının devam ettiği aktarıldı.
Resmi kaynakların son verilerine göre, askeri mühimmat deposunda art arda meydana gelen patlamalarda askeri personel ve kurtarma ekip görevlisi 9 kişi yaşamını yitirdi. Çoğunun itfaiye ve kurtarma görevlisi olduğu 90 kişi yaralandı. Patlama sonrası 4 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.
Eyalet merkezi Taraz'daki 1 Nolu Şehir Hastanesi önünde dün geceden beri aileler yaralanan yakınları hakkında bilgi almak için nöbet tutuyor. Hastane yönetimi, yaralıların çoğunun ilk müdahale sonrası evlerine gönderildiği, 6'sı ağır 28 yaralının hastanede tedavilerine devam edildiği bilgisini paylaştı.
Öte yandan patlamanın yaşandığı bölgeden tahliye edilen vatandaşların evlerine geri dönmeye başladığı öğrenildi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e taziye mesajı göndererek "İnsanların ölümüyle sonuçlanan patlama haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kırgız halkı ve kendi adıma ölenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.
Dün yerel saatle 19.00 sularında ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde yer alan askeri birliğin mühimmat deposunda çıkan yangın daha sonra patlamaya neden olmuştu.
Patlamada, 12'si askeri görevli 66 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Şpekbayev, dün olay yerinden yaptığı açıklamada, patlamanın yaşandığı depoda ağırlıklı olarak uzun uçuş menzilli değil mühendislik mühimmatın saklandığını belirtmişti.
Patlamanın meydana geldiği askeri birliğin çevresindeki köylerden 1200 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiş, tahliye edilen köyler polis ekiplerince güvenlik amaçlı çevrilmişti.
Öte yandan, bölgede kara ve demir yolları geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını belirtmişti.
Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev ile İçişleri Bakanı Yuryi İlyin, olay yerinde incelemelerde bulunmuştu.
2019'da ülkenin Arıs kenti yakınlarındaki askeri birlikte çıkan benzer olay sonrası mühendislik mühimmatın bir kısmının söz konusu askeri birliğin deposuna taşındığı öğrenilmişti.
Askeri mühimmat deposunda devam eden yangın nedeninin depoda saklanan TNT (trinitrotoluen) olabileceği açıklanmıştı.
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