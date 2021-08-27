Kazakistan’da askeri mühimmat deposu patladı! Ölü sayısı yükseldi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e taziye mesajı göndererek "İnsanların ölümüyle sonuçlanan patlama haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kırgız halkı ve kendi adıma ölenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Dün yerel saatle 19.00 sularında ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde yer alan askeri birliğin mühimmat deposunda çıkan yangın daha sonra patlamaya neden olmuştu.

Patlamada, 12'si askeri görevli 66 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Şpekbayev, dün olay yerinden yaptığı açıklamada, patlamanın yaşandığı depoda ağırlıklı olarak uzun uçuş menzilli değil mühendislik mühimmatın saklandığını belirtmişti.