Facebook’un ’İsrail’e karşı eleştiri sansürüne’ Fransız araştırmacılardan tepki: İfade özgürlüğüne yönelik ciddi bir saldırı

Yahudi kökenli Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu sosyal medya devi Facebook'un İsrail yanlısı sansür uygulamaları tepkiye neden oldu. Filistin topraklarını işgal ederek binlerce sivilin yerlerinden edilmesine neden olan İsrail karşıtı içeriklerin sansürlemesi büyük tepki çekti. Fransa'daki araştırmacılar, Facebook'un ifade özgürlüğünü baltalayan uygulamalarını kınadı.

Fransız Tarihçi ve gazeteci Dominique Vidal, Fransa-Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) onursal Başkanı araştırmacı Taoufiq Tahani ile politikacı Jean-Claude Lefort, İsrail karşıtı eleştirileri sansürleyen Facebook'a karşı bir imza kampanyası başlattı. Change.org internet sitesinde yer alan imza kampanyasında Facebook, İsrail'e hizmet ettiği ve İsrail karşıtı eleştirileri bastırmaya çalıştığı gerekçesiyle eleştirildi. Birçok Facebook kullanıcısının sansüre maruz kaldığı vurgulanan kampanya açıklamasında, bu keyfi müdahalenin sosyal medya platformlarının sansür uyguladığı topluluk kurallarına aykırı ırkçı nefreti kışkırtan, şiddet içerikli ya da pornografik bir yayına veya kopyalama haklarının ihlaline yönelik olmadığı belirtildi.