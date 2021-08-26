İngiliz medyasından Türkiye'ye destek! Yasağı kaldırın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi İngiltere ve İngiliz medyasından destek gördü. İngiltere Türkiye'ye yönelik seyahat yasağını yeniden değerlendirmeye aldı. DailyMail ve Independent gibi gazeteler Türkiye'ye olan yasağın kalkması gerektiğini savundu. Independent, İngiliz vatandaşların kendilerini Türkiye'de daha güvenli hissettiğini belirtti.
İngiltere, Türkiye'ye yönelik seyahat yasağını yeniden değerlendirmeye alırken, medyadan Türkiye'ye destek geldi.
DailyMail gazetesi, Türkiye'ye tatile gidip gelenlerin 11 gece karantinaya girdiğini ve otellere ortalama 2 bin 285 sterlin (26 bin 300 TL) ödemek zorunda kaldığını hatırlatarak, oysa Türkiye'den gelenlerde Kovid testi pozitif çıkanların yüzde 3'ten yüzde 1,7'ye düştüğüne işaret etti. Gazete, bu oranın 'kehribar liste'deki İspanya ile aynı olduğunu vurguladı.
TÜRKİYE KEHRİBAR LİSTEDE OLMAYI HAK EDİYOR
Independent gazetesi de, Türkiye'de 7 günlük vaka sayısının 100 binde 232, İngiltere'de 464 olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de yetişkinlerin yarıdan fazlasının tam aşılandığına, AB'nin de Türkiye'de verilen aşı sertifikalarını kabul ettiğine işaret edildi.
Haberde ülkenin ünlü seyahat danışmanlarından Paul Charles'ın, "Türkiye, kehribar listede olmayı çok hak ediyor. İngiliz vatandaşlarının çoğu, Türkiye'de kendi ülkesinde olduğundan daha güvenli hissediyor" sözlerine yer verildi.
BAKAN KOCA KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin kırmızı liste kararına tepki gösterdi:
"Verileri onların sistemine girmediğimiz için kırmızı listeye alanlar pek çok ülkede bunu uygulamıyor. Bize gelen bilgilere göre kırmızı listeden çıkma ihtimalimizin yüksek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ösym.gov.tr giriş: YKS 2021 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır?
- Açık Lise 1. dönem kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? AÖL lise yeni kayıt tarihleri belli oldu mu?
- Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi gruplar ne zaman belli olacak? Fenerbahçe ve Galatasaray...
- İŞKUR okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman? İŞKUR temizlik personeli alım başvuruları başladı mı?
- Çalışmayana 429 TL ödeme yapılıyor! Yüzde 100 artış yaşandı! Memur ve emekliye ödemeler...
- KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
- ÖSYM SON DAKİKA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın nasıl, nereden izlenir? Beşiktaş'ın rakipleri...
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, şifresiz mi olacak?
- AÖF 2. üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı mı? Harç ücretleri...
- YÖK Başkanı son dakika açıkladı! Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 2021-2022 üniversiteler ayın kaçında açılacak?
- Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır?