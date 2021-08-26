İngiliz medyasından Türkiye’ye destek! Yasağı kaldırın

DailyMail gazetesi, Türkiye'ye tatile gidip gelenlerin 11 gece karantinaya girdiğini ve otellere ortalama 2 bin 285 sterlin (26 bin 300 TL) ödemek zorunda kaldığını hatırlatarak, oysa Türkiye'den gelenlerde Kovid testi pozitif çıkanların yüzde 3'ten yüzde 1,7'ye düştüğüne işaret etti. Gazete, bu oranın 'kehribar liste'deki İspanya ile aynı olduğunu vurguladı.