Dünyada aşılama son durum | 3 milyar 790 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 510 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 423 milyon 417 bin ile Hindistan, 339 milyon 760 bin ile ABD, 130 milyon 250 bin ile Brezilya, 88 milyon 470 bin ile Almanya, 83 milyon 20 bin ile İngiltere, 73 milyon 970 bin ile Japonya, 67 milyon 230 bin ile Fransa, 64 milyon 829 bin ile Türkiye, 63 milyon 880 bin ile İtalya, 60 milyon 480 bin ile Endonezya, 56 milyon 870 bin ile Meksika, 55 milyon 830 bin ile Rusya, 52 milyon 880 bin ile İspanya, 46 milyon 780 bin ile Kanada, 33 milyon 280 bin ile Polonya, 28 milyon 670 bin ile Arjantin, 24 milyon 760 bin ile Şili, 24 milyon ile Kolombiya, 23 milyon 730 bin ile Suudi Arabistan ve 22 milyon 370 bin ile Güney Kore izledi.