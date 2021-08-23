Taliban'dan ABD'ye uyarı: 31 Ağustos kırmızı çizgimiz!
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle ülkeden tahliyeler sürüyor. Reuters'a konuşan Taliban yetkilisi Batılı güçlerin Afganistan'ı terk etmesi için 31 Ağustos'un son tarih olduğunu söyledi. Taliban sözcüsü ise 31 Ağustos'un kırmızı çizgi olduğunu, bu sürenin uzatılmasının sonuçlarının olabileceğini ifade etti.
ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla Taliban Kabil'de kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu. Kontrolün Taliban'a geçtiği Afganistan'dan binlerce kişi kaçarken, ülkedeki yabancı güçlerin de tahliyesi sürüyor.
Reuters'a konuşan Taliban yetkilisi, Batılı güçlerin Afganistan'ı terk etmesi için 31 Ağustos'ta sona eren sürenin uzatılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.
Associated Press'te yer alan haberde ise, Taliban sözcüsü, uluslararası birliklerin Afganistan'dan çekilmesi için son tarihin 31 Ağustos'un "kırmızı çizgi" olduğunu ve uzatılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.
Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, "ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos'ta bütün askeri kuvvetlerinin geri çekileceğini duyurmuştu. Bu sürenin uzatılması, işgalin uzatıldığı anlamına geliyor. Buna hiç gerek yok. ABD veya İngiltere ek süre talep ederse cevabımız hayır olacak. Bunun sonuçları da olabilir." dedi
"TAHLİYELERİ 31 AĞUSTOS'A KADAR TAMAMLAMAYI UMUT EDİYORUZ"
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini, katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ve aksaklıklar yaşanabileceğini söylemişti.
Biden, "Teröristlerin bu durumu istismar etmeye ve masum Afganlarla Amerikan askerlerini hedef almaya çalışabileceğini biliyoruz." diyerek, tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar tamamlamayı umut ettiklerini belirtmişti.
Biden ayrıca, gerekli görüldüğü takdirde Taliban'a karşı yaptırımları destekleyeceğini söylemişti.
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