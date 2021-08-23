Taliban’dan ABD’ye uyarı: 31 Ağustos kırmızı çizgimiz!

"TAHLİYELERİ 31 AĞUSTOS'A KADAR TAMAMLAMAYI UMUT EDİYORUZ"

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini, katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ve aksaklıklar yaşanabileceğini söylemişti.