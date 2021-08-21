Taliban’ın sözcülerinden Süheyl Şahin’den Çin’e çağrı

Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle birlikte tüm dünyayı Afganistan'ın yeniden inşasında rol almaya çağıran Şahin, tüm ülkelerin desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

ŞAHİN'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA TALİBAN'I RESMİ OLARAK TANIMA ÇAĞRISI

Afgan halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, uluslararası toplumu Taliban'ı resmi olarak tanımaya çağırdı.