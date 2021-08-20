Alman Şansölyesi Merkel'den Taliban açıklaması: Müzakere etmeye çalışmalıyız
Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban ile müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.
Afganistan'daki duruma değinen Merkel, "Taliban'ın ülkeyi kontrol altına alması üzücüdür. Ancak bu bir gerçek." dedi.
Merkel, "Taliban, ülkede istediğimizden daha fazla destek aldı. Ancak Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız. Hayatı tehlikede olanlara da ülkeyi terk etme konusunda yardımcı olmalıyız." diye konuştu.
Rusya'dan Taliban ile görüşmelerinde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Afganistan'a insani yardım ile ilgili konuları ele alınmasını talep ettiklerini dile getiren Merkel, ABD ve NATO askeri güçlerinin 20 yıl önce Afganistan'a girdiğini anımsattı.
Merkel, "Afgan halkının geleceği konusundaki pozisyonu ile ilgili hedeflerimize ulaşamadık. Bunu açık açık söylüyorum." ifadelerini kullandı.
"DONBAS MESELESİNİN ÇÖZÜM SÜRECİNDE DURGUNLUK VAR"
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas meselesine de değinen Merkel, bu meselenin çözüm sürecinde "durgunluğun" yaşandığını belirtti.
Söz konusu meseleye ilişkin Normandiya Formatı kapsamında (Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa) çalışmaların yoğunlaştırılması yönünde adımlar attıklarını dile getiren Merkel, "Ukrayna halkının barış içinde yaşaması için bu sorunda ilerlemelerin kaydedilmesi amacıyla girişimlerde bulunacağız." dedi.
Merkel, Donbas meselesine ilişkin Minsk Anlaşmalarının uygulanması gerektiğini vurguladı.
Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildiğine dikkati çeken Merkel, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurguladı.
"YABANCI PARALI SAVAŞÇILARIN LİBYA'DAN ÇIKARILMASI GEREKİYOR"
Merkel, Libya meselesi ile ilgili geçen yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya Konferansı'nın düzenlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Libya Konferansı'nın sonuçlarının uygulanması, yabancı paralı savaşçıların Libya'dan çıkarılması ve Libyalılara ülkenin geleceği ile ilgili planlarını serbest şekilde hayata geçirmesine izin verilmesi gerekiyor."
"NAVALNIY'NIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİM"
Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy'nın daha önce tutuklandığını hatırlatan Merkel, bu durumun "karamsar" ve "kabul edilmez" olduğunu söyledi.
Merkel, Putin ile görüşmede Navalnıy'nın serbest bırakılması talebinde bulunduğunu aktardı.
Putin ile iklim değişikliği sorununu da ele aldıklarını dile getiren Merkel, bu konuda birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.
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