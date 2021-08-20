Alman Şansölyesi Merkel’den Taliban açıklaması: Müzakere etmeye çalışmalıyız

"DONBAS MESELESİNİN ÇÖZÜM SÜRECİNDE DURGUNLUK VAR"

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas meselesine de değinen Merkel, bu meselenin çözüm sürecinde "durgunluğun" yaşandığını belirtti.

Söz konusu meseleye ilişkin Normandiya Formatı kapsamında (Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa) çalışmaların yoğunlaştırılması yönünde adımlar attıklarını dile getiren Merkel, "Ukrayna halkının barış içinde yaşaması için bu sorunda ilerlemelerin kaydedilmesi amacıyla girişimlerde bulunacağız." dedi.

Merkel, Donbas meselesine ilişkin Minsk Anlaşmalarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildiğine dikkati çeken Merkel, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurguladı.

"YABANCI PARALI SAVAŞÇILARIN LİBYA'DAN ÇIKARILMASI GEREKİYOR"

Merkel, Libya meselesi ile ilgili geçen yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya Konferansı'nın düzenlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Libya Konferansı'nın sonuçlarının uygulanması, yabancı paralı savaşçıların Libya'dan çıkarılması ve Libyalılara ülkenin geleceği ile ilgili planlarını serbest şekilde hayata geçirmesine izin verilmesi gerekiyor."