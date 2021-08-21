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Rusya’nın başkenti Moskova’da camideki yaklaşık 600 Müslüman gözaltına alındı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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Rusya’nın başkenti Moskova’da camideki yaklaşık 600 Müslüman gözaltına alındı

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan camideki yaklaşık 600 Müslüman'ın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Rus TASS haber ajansına göre, avukat Lidiya Anosova, Moskova bölgesinde bulunan Kotelniki'deki camide cemaatin polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Anosova, "Benim bilgilerime göre yaklaşık 600 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, Kotelniki'de camide gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Gözaltındakilerin polis araçlarıyla Lyubertsı Polis Karakolu'na götürüldüğünü kaydeden Anosova, "Bu kişilerin kimlikleri kontrol ediliyor. Şimdilik bir suçlama bulunmuyor." şeklinde konuştu.

Anosova, gözaltındakilere polisin doğru ve yasal şekilde muamelede bulunduğunu söyleyerek, müvekkillerine su verilmesine müsaade edildiğini dile getirdi.

Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Bölgesi Yönetimi Basın Servisi, gözaltıyla ilgili gelen bilgileri kontrol ettiklerini duyurdu.

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