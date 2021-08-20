Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den flaş Türkiye ve Afganistan açıklaması
Taliban'ın ilerleyişi ile Afganistan'da oluşan kaos ortamı sonrası NATO'dan son dakika açıklaması geldi. NATO, tahliyelere izin vermesi için Afganistan'a çağrıda bulunurken, müttefiklerden ise yakın koordinasyon içinde olmalarını talep etti. Canlı yayında flaş mesajlar veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. NATO'nun 20 yıllık Afganistan varlığı sonrası oluşan fiyaskosuna dair Stoltenberg, özeleştiri yaptı. İşte dünya haberinin ayrıntıları…
Taliban'ın ilerleyişi ile Afganistan'da oluşan kaos ortamı sonrası NATO'dan son dakika açıklaması geldi. NATO, tahliyelere izin vermesi için Afganistan'a çağrıda bulunurken, müttefiklerden ise yakın koordinasyon içinde olmalarını talep etti.
STOLTENBERG: YAŞANANLARDAN DERS ÇIKARILMALI
Canlı yayında soruları yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki son durum hakkında yaptığı açıklamada, "Kapsamlı bir soruşturama yapılmalı ve yaşananlardan NATO ders çıkarılmalıdır" dedi.
TALİBAN'A MESAJ
Stoltenberg, "Taliban'ın verdiği uluslararası sözleri tutması gerekiyor. Taliban yükümlülüklerini yerine getirmeli. Bu bir trajedi ve 20 yıldır oradayız." ifadelerine yer verdi.
Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı;
"Afganistan'a birlikte girdik. ABD'ye yapılan saldırı neticesinde, 2020'de bir anlaşmayla bunu bitirmeye çalıştığında bizim Avrupalı müttefikleri için bir şey bırakmadı. En büyük kolektif savunma eylemimizi gerçekleştirdi."
NATO'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
NATO Sekreteri, "Türkiye, Kabil Havalimanı'nın korunmasında anahtar rol oynuyor" dedi.
Stoltenberg, "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
TEHLİYE KONUSU
Stoltenberg, "Tüm dünyanın gözü şu anda Afganistan'da. Afganistan'ın terör cenneti olmasına izin veremeyiz." dedi.
Stoltenberg,"(Afganistan) Tahliye için Türkiye, ABD ve İngiltere devrede ve bu bizim öncelikli konumuz." açıklamasını yaptı.
NATO Sekreteri Stoltenberg açıklamalarını şöyle sürdürdü;
Amacımız kendi çalışanlarımızı kendi halkımızı çıkarmak tabii ama Afgan sivilleri de kurtarmaya çalışıyoruz. bir kısmını çıkarmayı başardık ama kalanları nasıl kurtarırız diye çalışmalarımız sürüyor.
Pakistan şu anda fikir birliği sağlamak için bir öncelik alıyor. Bu teşebbüsü destekliyor musunuz?
Önemli olan şu; yeni hükümet nasıl olursa olsun bunun kapsayıcı olması gerekiyor. Pakistan konusunda, bence Pakistan'ın ayrı bir sorumluluğu var. Hem komşusu Afganistan'ın hem de Taliban ile bir ilişkisi var. Ayrıca Afganistan'ın yeniden terör örgütleri için güvenli liman haline gelmesi engellenmeli.
Kabil düşmeden önce Taliban'a uyarı yaptınız. NATO'nun pozisyonu nedir acaba Taliban'ı tanıma konusunda, yoksa bu hiç ihtimal dahilinde değil mi?
"NATO bir ülke değil ve biz ülkeleri tanıyamayız. Resmi bir tanıma olması için gerekli şartların sağlanması gerekiyor. Yeni hükümetin sözlerini tutup tutmamasına bakacağız. Çok net bir şekilde terör örgütlerine bir güvenli liman olmayacaklarına taahhüt veriyorlar. Çünkü NATO, Afganistan'a bu amaçla gitti. 20 yıl boyunca böyle saldırıları önlemeyi başardık. Bu kazancı kaybetmemeliyiz.Her olayda olduğu gibi diğer taahhütleri de tutmalarını bekliyoruz. İnsan hakları ve kadın hakları gibi... Bazı müttefiklerin taktiksel bir ağı var Taliban'la. Bu tarz taktiksel irtibatları ayırmamız gerekiyor ama bu resmi bir tanıma değil."
NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI SONRASI ORTAK BİLDİRİ
NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, video konferans yöntemiyle Afganistan gündemli olağanüstü toplantıda bir araya geldi.
Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.
Toplantının ardından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, NATO'nun Afgan makamlara verdiği tüm desteğin askıya alındığı ifade edildi.
NATO'nun yayınladığı bildiride, Afganistan'da şiddet olaylarının ve tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapıldı.
Bildiride, NATO, Afgan makamlarına verdiği tüm desteği askıya alındığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:
"Afganistan'daki tüm tarafları, kadınların ve azınlık gruplarının anlamlı katılımı da dahil olmak üzere, kapsayıcı ve temsili bir hükümet kurmak için iyi niyetle çalışmaya çağırıyoruz. Mevcut şartlar altında NATO, Afgan makamlarına verdiği tüm desteği askıya aldı. Gelecekteki herhangi bir Afgan hükümeti, Afganistan'ın uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmalıdır. Afgan hükümeti, başta kadınlar, çocuklar ve azınlıklar olmak üzere tüm Afganların insan haklarını korumak; hukukun üstünlüğünü korumak; erişime izin vermek ve Afganistan'ın bir daha asla teröristler için güvenli bir sığınak olarak hizmet etmemesini sağlamakla yükümlüdür."
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