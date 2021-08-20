Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den flaş Türkiye ve Afganistan açıklaması

Kabil düşmeden önce Taliban'a uyarı yaptınız. NATO'nun pozisyonu nedir acaba Taliban'ı tanıma konusunda, yoksa bu hiç ihtimal dahilinde değil mi?

"NATO bir ülke değil ve biz ülkeleri tanıyamayız. Resmi bir tanıma olması için gerekli şartların sağlanması gerekiyor. Yeni hükümetin sözlerini tutup tutmamasına bakacağız. Çok net bir şekilde terör örgütlerine bir güvenli liman olmayacaklarına taahhüt veriyorlar. Çünkü NATO, Afganistan'a bu amaçla gitti. 20 yıl boyunca böyle saldırıları önlemeyi başardık. Bu kazancı kaybetmemeliyiz.Her olayda olduğu gibi diğer taahhütleri de tutmalarını bekliyoruz. İnsan hakları ve kadın hakları gibi... Bazı müttefiklerin taktiksel bir ağı var Taliban'la. Bu tarz taktiksel irtibatları ayırmamız gerekiyor ama bu resmi bir tanıma değil."