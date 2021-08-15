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Kabil Havaalanı'nda izdiham: Taliban'ın şehri almasının ardından yaşanan tahliyelerde ortalık karıştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.08.2021 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021
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Kabil Havaalanı’nda izdiham: Taliban’ın şehri almasının ardından yaşanan tahliyelerde ortalık karıştı

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından ülke genelinde yaşanan tahliyelerde izdiham yaşandı. Kabil Havaalanı'nda yürütülen tahliye operasyonunda insanların uçaklara koştuğu görülürken, güvenlik güçlerinin izdihamı engellemek adına havaya ateş açtığı belirtildi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke tarafından tahliye operasyonları yürütülürken, tahliyeler sırasında adeta izdiham yaşandı.

TAHLİYE DEVAM EDİYOR

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken, birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Tahliye operasyonları Kabil Havaalanı'ndan yürütülürken, havaalanında tüm ticari uçuşlar askıya alındı. Askeri uçaklar ile yapılan tahliye anlarından birinde ise adeta izdiham yaşandığı ortaya çıktı.

İZDİHAM YAŞANDI

Havaalanında yaşanan kaos anlarına ait görüntüleri kaydeden görgü tanığı, havaalanına gelen yetkililer ve üst düzey kişiler için gizlice biniş kartlarının basıldığı dedikoduları üzerine gidiş salonundaki kişilerin uçaklara doğru koşmaya başladığını ve adeta izdiham yaşandığını belirtti.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

İnsanların o anlarda çok çaresiz olduğunu ifade eden görgü tanığı, güvenlik güçlerinin insanların havalimanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığını belirtti.

Kabil Havaalanı’nda izdiham KABİL HAVAALANI'NDA İZDİHAM

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