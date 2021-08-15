Kabil Havaalanı’nda izdiham: Taliban’ın şehri almasının ardından yaşanan tahliyelerde ortalık karıştı

İZDİHAM YAŞANDI

Havaalanında yaşanan kaos anlarına ait görüntüleri kaydeden görgü tanığı, havaalanına gelen yetkililer ve üst düzey kişiler için gizlice biniş kartlarının basıldığı dedikoduları üzerine gidiş salonundaki kişilerin uçaklara doğru koşmaya başladığını ve adeta izdiham yaşandığını belirtti.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

İnsanların o anlarda çok çaresiz olduğunu ifade eden görgü tanığı, güvenlik güçlerinin insanların havalimanına girmesini engellemek için havaya ateş açtığını belirtti.