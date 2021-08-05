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Son dakika: Rusya Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri birlik gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Son dakika: Rusya Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri birlik gönderdi

Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan sınırlarına yapılan silahlı saldırı ve tacizlerin ardından Rusya, Ermenistan’ın Tavuş Bölgesi sınırına askeri birlik gönderdi.

SON DAKİKA: Ermenistan'ın Azerbaycan sınır hatlarında defalarca ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerine taciz atışı yapmasının ardından bölgede gerilimin artması üzerine Rusya devreye girdi.

RUSYA'DAN FLAŞ HAMLE

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Rusya'dan sınır hatlarına askeri birlikler talep etmesinden sonra Rusya tarafından Ermenistan'ın Tavuş Bölgesi sınır hattına birlik gönderildiği bildirildi.

İLK AÇIKLAMA ERMENİSTAN'DAN GELDİ

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin bölgeye sevk edildiği ifade edilerek, "Rus sınır muhafızları, Tavuş bölgesindeki Eskipara köyünün bulunduğu yere konuşlandırıldı. Ayrıca bölgede lojistik destek tesisinin inşasına devam edilmektedir" denildi.

ERMENİSTAN NEYİN PEŞİNDE?

Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamasının sonunda Rus birliklerinin bölgeye gönderilmesini, Rusya-Ermenistan işbirliğine dayandırılarak, "Bu süreç Ermeni-Rus işbirliği çerçevesinde yürütülüyor" ifadeleri kullanıldı.

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