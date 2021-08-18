ABD Başkanı Joe Biden’a kamuoyu desteği ilk kez yüzde 50’nin altında!

FiveThirtyEight araştırma şirketinin bu hafta yayımladığı anket sonuçlarına göre, Joe Biden'ı destekleyenlerin oranı, başkanlığının başından bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 49,3 oldu.

Şirketin önceki anketlerinde bu oran, mart ayı sonunda yüzde 55, temmuz ayı sonunda ise yüzde 52,6 olarak kaydedilmişti.