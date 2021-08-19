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Haiti'deki 7,2 büyüklüğündeki depremde can kaybı 2189'a yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.08.2021
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Haiti’deki 7,2 büyüklüğündeki depremde can kaybı 2189’a yükseldi

Cumartesi günü Haiti'de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 2189'a yükseldi. Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 189'a çıktığını, yaralı sayısının ise 12 bin 268 olduğunu açıkladı.

Yetkililer, şiddetli sarsıntı nedeniyle şimdiye kadar 60 binden fazla evin yıkıldığını, 76 bin ev ile çok sayıda kamu binasının hasar gördüğünü belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini belirtmişti.

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